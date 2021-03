Los Angeles, Italia omaggia Rosi e Notturno da Oscar

Un omaggio a Gianfranco Rosi, in corsa per l’Oscar nella sezione documentari con il suo ‘Notturno’, sarà al centro della 16ma edizione di Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival, vetrina della cultura italiana che dal 18 al 24 aprile precederà come tradizione la notte degli Academy Awards (25 aprile). Il film, già designato a rappresentare l’Italia, è attualmente nella short list dei 15 titoli in corsa per le nomination, attese per il 15 marzo.

A Rosi sarà dedicata una retrospettiva con le opere più amate dalla critica internazionale come Fuocoammare , Sacro GRA, Below Sea Level e sarà consegnato il premio “LA Italia People Award 2021”.

”Stiamo organizzando un tributo dovuto ad un grande autore ed ad un artista di immensa umanità, che da Capri a Hollywood è stato sempre tra i protagonisti del nostro ponte ideale tra il cinema italiano e gli Usa” annuncia Marina Cicogna, honorary board member della manifestazione. Notturno, uno sguardo dall’interno sulle zone di guerra e di confine del MO, dopo Venezia ha raccolto consensi dalla critica, a cominciare da Scott Feinberg firma di The Hollywood Reporter, e nei festival di Toronto, New York, Telluride, Londra, Tokio, Busan, San Paolo, Vienna Los Angeles, Italia Festival 2021 sarà dedicato a Sophia Loren, protagonista del film La vita davanti a se’ di Eduardo Ponti: la canzone originale del film, ‘Io sì’ di Laura Pausini, scritta con Diane Warren, è inserita nella short list degli Oscar per la sua categoria. E sarà proprio l’ omaggio a Loren al Chinese Theatre di Hollywood, con l’assegnazione del L.A. Legend Award a 30 anni dall’Oscar onorario, ad aprire la sezione ‘The Italian Masters’ alla quale parteciperà anche l’opera di Rosi. L’ happening prodotto da Pascal Vicedomini, è promosso dall’Istituto Capri nel mondo. con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, il sostegno del MiC (Dg Cinema e Audiovisivo) ed è realizzato con la partecipazione di Intesa Sanpaolo, Rai Cinema, Rai Com, Rainbow, Medusa, Iervolino Entertainment e Isaia, Consolato Generale, Ice, Istituto Italiano di Cultura.