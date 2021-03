Cine 34, stasera andrà in onda “Una cella in due”

Stasera torna la comicità su Cine 34. In questo momento così difficile sono fondamentali queste occasioni portatrici di buonumore. Stasera potete rivedere il film Una cella in due con Enzo Salvi e Maurizio Battista, protagonista di un film scritto dallo stesso Salvi con Luca Biglione e diretto da Nicola Barnaba. Il film segna l’inizio del sodalizio tra Enzo Salvi e i produttori Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo. Il film dopo 12 anni dalla sua realizzazione riscuote ancora grande successo. In tv negli anni sono andate in onda 300 repliche, che hanno sempre portato a casa buoni indici di ascolto. Anni fa, durante la prima trasmissione su Italia 1, il film conquistò il 9.1% di share. Con questo film nacque la copia Salvi-Battista, che realizzò altri due film insieme (Fausto e furio, Din Don). Vi lasciamo con la sinossi del film, presa da Wikipedia: “Angelo è un disoccupato con un amore non ricambiato per la sua migliore amica. L’uomo vive la crisi economica del momento: niente lavoro, pochi soldi, mesi d’affitto arretrati. Tutti i suoi guai sembrano terminare quando trova finalmente lavoro in un autosalone come tuttofare, ma ben presto scopre che quel lavoro è stato già assegnato ad un’altra persona dietro forti raccomandazioni. In preda alla disperazione, Angelo tenta una rapina maldestra che finisce con la sua cattura. Condotto in carcere deve dividere la cella con Manolo, uno psicopatico appassionato di spaghetti. Ben presto in cella arriva anche Romolo, un avvocato truffaldino denunciato dalla moglie, che si vendica in questo modo del suo tradimento con la segretaria Valeria. In carcere Angelo e Romolo stringono amicizia e iniziano a progettare il loro sogno di andare, una volta usciti di galera, in Costa Rica”.