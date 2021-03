Cecilia e Ignazio “trasgressivi” sulle piste da sci e con loro c’è anche Damante con la sua Elisa

Le piste da sci non hanno mai riaperto i battenti. La pandemia ha costretto i gestori a tenere serrato per tutto l’inverno, ma Ignazio Moser e Andrea Damante scendono dalle vette innevate delle Dolomiti con gli sci (per shooting). Con loro le compagne innamorate Cecilia Rodriguez ed Elisa Visari, che si sono regalate una vacanzina bianca.

Una bella gita sulla neve per ricaricare le pile per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che insieme agli amici Andrea Damante ed Elisa Visari hanno trascorso il fine settimana sulle Dolomiti. I ragazzi hanno potuto anche sciare, accompagnati in vetta con un gatto delle nevi, mentre le influencer si sono rilassate al sole tra selfie sul manto innevato, buon cibo e tante risate.

Le avventure di Ignazio e Cecilia sono seguitissime sui social. Vogliono presto allargare la famiglia come la sorella Belen che è in dolce attesa di una bimba da Antonino Spinalbese e li segue mettendo like ai loro post. Ma intanto la piccola delle Rodriguez insieme a Moser se la spassano come due piccioncini in montagna tra baite di lusso e divertimento.











tgcom24