William spontaneo come non l’abbiamo mai visto: il selfie più bello oltre il protocollo

In Irlanda il principe sta mostrando il suo lato più spontaneo. Ha violato il protocollo per concedersi un autoscatto con Jennifer («È stato amabile con lei», ha fatto sapere la madre), e poi per destreggiarsi in giochi da circo

Il viaggio di William e Kate in Irlanda non è stato solo l’ultima occasione per dimostrare quanto la coppia reale sia complice e affiata. Durante il mini-tour abbiamo anche potuto osservare il lato più spontaneo e umano del futuro sovrano d’Inghilterra. Quando i Cambridge hanno visitato County Kildare, una località vicino Dublino, una ragazza di nome Jennifer Malone, dopo aver offerto al principe un mazzetto di fiori, gli ha chiesto un selfie. Il protocollo, ai royal, vieterebbe gli autoscatti.

Ma William non ha esitato un attimo ad accontentare la fan. La cui madre, Donna Malone, postando poi le foto sul suo account Twitter, ha definito il principe «un ragazzo davvero simpatico». Per poi aggiungere, intervistata da People, che William «è stato amabile con Jennifer».

E questa non è nemmeno l’unica «sorpresa irlandese» che ci ha riservato il principe William. Durante la visita in un circo di Galway, gli artisti lo hanno sfidato a destreggiarsi con tre palline da far volare in aria. E il nipote di Elisabetta II, come dimostra il video pubblicato su twitter dal Ministero degli esteri irlandese, se l’è cavata benissimo: non ne ha fatta cadere nemmeno una. Strappando applausi a tutti i presenti.

In Irlanda sua moglie Kate si è invece cimentata con l’hurling, un gioco di origini celtiche che assomiglia al calcio (però la palla si colpisce con una mazza anziché coi piedi). E anche la breve esibizione della duchessa, documentata sul profilo twitter di Kensington Palace, è stata accolta da tanti applausi. Oltre che da migliaia di like.

Il viaggio in Irlanda, per William e Kate, è stato un successo. I due sono apparsi felici e a loro agio come non mai. E vicinissimi. Come in una «seconda luna di miele», sono stati fotografati abbracciati sulla Howth Cliff, la scogliera nei dintorni di Dublino. Ma non c’è stata solo la passeggiata. L’intero royal tour tra Dublino, le contee di Meath e Kildare e Galway è stato tutto un guardarsi negli occhi e un toccarsi. Qualcuno a Londra, specialista nel linguaggio dei gesti, l’ha interpretato così: Kate vuole dire a William che quando dovranno «affrontare» Harry e Meghan, lei sarà al suo fianco. L’appuntamento è vicino: il 9 marzo i Fab Four, che ai diretti interessati piaccia o meno, si riformeranno. Almeno per lo spazio di una camminata nella navata centrale di Westminster Abbey, per il Commonwealth Service di quest’anno.



Vanityfair.it