Musica, Katy Perry annuncia: “Sono incinta”. E mostra il pancione

La rivelazione nel video del nuovo brano ‘Never worn white’. La popstar è legata da tempo all’attore Orlando Bloom

La popstar Katy Perry, fidanzata con l’attore britannico Orlando Bloom, ha annunciato di essere incinta. Lo ha fatto poco dopo la mezzanotte italiana, confermando le voci che si erano intensificate negli ultimi giorni, con un annuncio ufficiale nel video del brano Never worn white, nel quale svela al pubblico con orgoglio il suo pancione. Katy Perry, 35 anni, è da tempo legata a Orlando Bloom che ha già un figlio, Flynn di nove anni, avuto con l’ex moglie Miranda Kerr, modella australiana.



“Sarà un’estate strapiena” con questa battuta la musicista californiana dal suo profilo social conferma la gravidanza. Nel video si vede Perry completamente ricoperta di fiori dalla testa ai piedi – che ricorda un po’ l’annuncio social di Beyoncé di un po’ di anni fa – e in un abito lungo bianco che mette in evidenza la gravidanza. Il brano fa riferimento a un matrimonio e dice: “Grazie a Dio sei stato abbastanza uomo da venire da me, hai risposto alle preghiere di mia mamma. Mi hai fatto la domanda, ho detto “Sì”. Ma ora ho paura”.



E di matrimonio si parla anche per la coppia Perry – Bloom, secondo alcuni siti americani il programma era di sposarsi a giugno in Giappone ma l’emergenza coronavirus potrebbe far saltare il programma dei futuri genitori. Le due star stanno insieme dal 2016 e si sono fidanzati ufficialmente nel giorno di San Valentino del 2019.

