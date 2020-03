Justin Bieber: «I figli? Deciderà mia moglie, il corpo è suo»

Il cantante, ospite nel salotto di Ellen DeGeneres, risponde alla domanda sul numero dei bambini che vorrebbe avere, lasciando la scelta in mano ad Hailey Baldwin. Un’affermazione che fa discutere…

Desiderio di paternità. Negli ultimi mesi Justin Bieber ha più volte ribadito la sua volontà di metter su famiglia con l’amata moglie, la modella Hailey Baldiwin. È arrivato addirittura a parlare di tempistiche, ipotizzando che dopo la fine del suo prossimo tour sarebbe fantastico avere un bambino. Ecco che, in questo contesto, non sorprende la domanda di Ellen DeGeneres alla popstar canadese: «Quanti figli vuoi avere?».

A stupire è la risposta a bruciapelo del cantate, che afferma di voler lasciare la scelta in mano alla dolce metà: «Deciderà Hailey, il corpo è suo». La conduttrice annuisce, «ottima risposta», ma sui social l’affermazione fa discutere: in molti, infatti, hanno suggerito a Justin che decisioni così importanti per una coppia devono essere prese in due, altri invece lo hanno elogiato per «il rispetto che porta alla compagna».

Discussione, è vero, ma nessuna polemica. D’altronde a mettere tutti d’accordo ci pensa l’amore smisurato che Justin prova per Hailey: «Lei mi chiama Goo Goo, è tenero», rivela ancora il cantante nel ciclo di domande Burning Questions, «mi piace talmente tanto che pure io la chiamo Goo Goo». Tra l’altro il nomignolo era già uscito sui social di Bieber, che negli ultimi giorni ha postato delle dolci foto abbracciato a lei.

«Cosa non le piace di me? Quando canto costantemente in casa», conclude Justin con qualche aneddoto sulla vita di coppia. «E non le piacciono neppure i miei baffi, per questo per adesso meglio stare senza». Tra l’altro Bieber ha compiuto 26 anni pochi giorni fa e Hailey le ha dedicato un dolce pensiero: «Tanti auguri al mio migliore amico», scrive. «Grazie di cuore per mettere ogni giorno sul mio viso un sorriso. Ti amo».

«Il prossimo capitolo? I figli», è stato invece il pensiero di Justin lo scorso novembre, in occasione del compleanno di Hailey. Che ha messo un like: affare fatto?

