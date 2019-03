Flavia Vento e Biagio D’Anelli vivono una storia d’amore?

Flavia Vento e Biagio d’Anelli stanno insieme? Tanti si pongono questa domanda da quando lui ha cominciato a frequentare il salotto di Barbara d’Urso come opinionista di Pomeriggio 5.

L’uomo dunque, potrebbe aver messo da parte tutti i flirt che gli sarebbero stati attribuiti, concentrandosi solo su una donna: la bellissima Flavia.

Eppure non più tardi di una settimana fa, Biagio ha rilasciato una lunga intervista al settimanale di gossip , Oggi, il dj ed ex gieffino ha smentito categoricamente questa ipotesi: “Flavia è una mia cara amica. Ci sentiamo al telefono quasi ogni giorno. Tra noi c’è un rapporto confidenziale, ma niente di più”.

La situazione tra Flavia Vento e Biagio d’Anelli

A quanto pare tra i due sembra però essere scattata la scintilla. Infatti, i due sono stati fotografati in uno dei loro appuntamenti. Hanno trascorso una serata galante, dove seduti al tavolo, in un ristorante a Colliano, in provincia di Salerno. Hanno degustato del vino e probabilmente brindato agli inaspettati risvolti che la vita regala.

I paparazzi, come riportato da Novella 2000 li hanno immortalati mentre si scattavano un selfie. Selfie che hanno tenuto per loro, infatti non è stato condiviso su alcun social.

Alessandro Pagliuca, Ilgiornale.it