Domenica torna, su Rai3, “Grazie dei fiori” con Pino Strabioli

Chi dei grandi personaggi della musica italiana non è mai stato al Festival di Sanremo? “Mai e poi mai” è la puntata di Grazie dei Fiori, in onda domenica 10 marzo alle 20.30 su Rai3, dedicata ai grandi assenti, o quasi, della gara canora più famosa d’Italia. Pino Strabioli e Gino Castaldo raccontano il mondo musicale dei cantautori che il Festival l’hanno snobbato, lambito, o appena sfiorato, partecipando come ospiti e come autori di testi di canzoni cantate da altri. Da Francesco De Gregori, che preferisce portare la musica negli stadi organizzando un memorabile tour di concerti con Lucio Dalla, a Paolo Conte autore di canzoni stupende che hanno fatto la storia della musica italiana. Da Fabrizio De André a Gianna Nannini, da Antonello Venditti a Claudio Baglioni che del Festival è stato ospite e poi direttore artistico delle ultime due edizioni, senza mai essere stato in competizione. Per arrivare al gruppo de I Cugini di Campagna che Pino Strabioli intervisterà durante la puntata.