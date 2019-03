Domani ci sarà, su Rai1, una puntata speciale di “Soliti ignoti – il ritorno”

“Soliti Ignoti – il ritorno” conquista nuovamente il prime time con una puntata speciale che andrà in onda domani, dalle 20,35, su Rai1. Per l’occasione il game show condotto da Amadeus, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, si intitolerà “Soliti Ignoti – Special Vip” e avrà come ospiti, nel ruolo di identità da svelare, Lino Banfi, Gigi D’Alessio, Claudio Amendola, Gabriella Pession, Diana Del Bufalo e Massimo Ferrero. La gara sarà giocata da un concorrente del game show, che proverà ad abbinare le giuste identità e a risolvere il gioco finale del “parente misterioso”. Nel corso della serata, ci saranno momenti di musica e spettacolo anche grazie alla presenza di Riccardo Rossi, Paolo Vallesi, Martufello e dei protagonisti del musical “Priscilla La regina del deserto”, per una serata all’insegna del divertimento e dell’allegria.