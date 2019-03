Cristina D’Avena canterà per una serie tv Disney

Debutterà su Sky il prossimo 18 marzo una nuova serie tv ispirata al celebre cartone de La Carica dei 101.

E sarà proprio Cristina D’Avena che canterà la sigla del programma dedicato ai più piccoli. La regina delle sigle anni ’80 e ’90, tornata sulla cresta dell’onda, è stata intervista da Fox Life e si dice estremamente soddisfatta per l’opportunità ricevuta.

“Tante volte mi sono chiesta perché non chiamassero me per cantare un brano della Disney” rivela Cristina D’Avena, “finalmente dopo 35 anni di carriera posso farlo. Faccio questo lavoro da quando avevo 16 anni e raggiungere generazioni così diverse tra loro è una grande soddisfazione.” E poi aggiunge: “Prendo per mano i bambini fin dagli anni ’80 e li ho condotti verso all’età adulta. Vederli poi cantare ai miei concerti è una gioia che non si può spiegare.” E sul suo ingaggio con la Disney rivela: “Quando mi hanno proposto la sigla ho accettato senza pensarci due volte. Amo da sempre il mondo della Disney. Chi non è cresciuto con i loro film?”

L’adattamento de La Carica dei 101, cartone girato in computer grafica, è ambientato nella Londra di oggi, fra storie divertenti, toccanti che strizzano l’occhio alla tradizione, un mix di commedia e avventura.

Carlo Lanna, Ilgiornale.it