Ascolti tv, ancora un successo per “Che Dio ci aiuti”

Ancora un successo in prima serata su Rai1 per la serie tv “Che Dio ci aiuti”, con Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela, che ha fatto registrare una media di ascolti di 5 milioni e 122 mila spettatori, pari al 22,2 di share. In particolare il primo episodio dal titolo “Attenti al lupo” è stato visto da 5 milioni e 364 mila spettatori con il 20,9 e il secondo, “Il linguaggio dei segni”, da 4 milioni e 902 mila, share del 23,8. La fiction è di nuovo il programma più visto della giornata, dopo il Tg1 delle 20. In prima serata su Rai2 il programma “Popolo sovrano”, di Alessandro Sortino con Eva Giovannini e Daniele Piervincenzi, è stato visto da 600 mila spettatori, pari ad uno share del 2,9.

La prima serata di Rai3 arriva a 1 milione e 195 mila spettatori e al 4,9 di share con il film “A United Kingdom – L’amore che ha cambiato la storia”.

Per quanto concerne la programmazione del day time da segnalare su Rai1 l’appuntamento con la fiction “Il paradiso delle signore” al 14,4 di share, con un ascolto di 1 milione e 648 mila spettatori.

Nel preserale di Rai1 “L’Eredità” si conferma vincente con 4 milioni 868 mila spettatori e il 24 di share, così come in access prime time si impone “I Soliti Ignoti – Il ritorno” con 4 milioni 942 mila spettatori e il 18,8 di share. Su Rai2 “Tg2 Post”, l’approfondimento successivo all’edizione delle 20.30, è stato visto da 726 mila spettatori, pari al 2,7 di share. In seconda serata su Rai1, infine, “Porta a porta” ha toccato quota 11,5 di share, pari a 951 mila spettatori.

Nel complesso le reti Rai si sono imposte in prima serata con 8 milioni e 911 mila spettatori, pari al 34,4 di share e nelle 24 ore con 3 milioni e 647 mila spettatori di media e il 35,2.