Melissa Satta e Matteo Berrettini, ecco le immagini della passione

Si baciano con trasporto in un locale milanese davanti al fratello di lui

Melissa Satta e Matteo Berrettini si baciano con trasporto in un locale milanese davanti a un gruppo di amici e al fratello del tennista. Poi trascorrono la domenica con Maddox, il ragazzino di 8 anni che la showgirl ha avuto dal precedente matrimonio con Kevin Prince Boateng. La storia tra la ex velina e il tennista è seria e i paparazzi del settimanale “Chi” hanno documentato la passione tra loro.

Baci e passione a Milano Melissa Satta e Matteo Berrettini sono stati paparazzati a due eventi sportivi nel giro di pochi giorni. Prima alla partita di basket al Forum di Assago, poi al derby a San Siro tra Milan ed Inter. Ma non condividono solo la passione per lo sport, la ex velina e il tennista (prima numero 6 del ranking mondiale e ora sceso al 22esimo posto) sono diventati ufficialmente una coppia. Il settimanale “Chi” li ha paparazzati in un locale di Milano l’altra sera. Erano insieme a un gruppo di amici, tra cui il fratello dello sportivo, Jacopo Berrettini. Incuranti dei presenti i due si sono baciati con passione, si sono stretti l’uno all’altra e si sono lasciati andare alle emozioni. Mentre Jacopo Berrettini cantava al karaoke nella paninoteca sui Navigli, i due innamorati si scambiavano coccole e sguardi complici. Poi hanno lasciato il gruppetto e si sono diretti in un altro locale per un drink e infine a casa di lei.

Pranzo della domenica con Maddox Melissa Satta e Matteo Berrettini hanno trascorso la notte a casa di lei e non sono più usciti fino a domenica mezzogiorno. Poi imbacuccati con i cappucci delle felpe si sono diretti in un ristorante della città dove ad attenderli c’erano una coppia di amici e il figlio di lei, Maddox, che la ex velina ha avuto da Kevin Prince Boateng (i due sono separati dal dicembre 2020 e il calciatore si è risposato con Valentina Fradegrada). Le presentazioni in famiglia sono un passo importante per la nuova coppia che ha deciso di fare proprio sul serio. Negli scatti del settimanale “Chi” si vede l’allegra famigliola a tavola, poi a pranzo ultimato si dirigono verso l’appartamento della showgirl per trascorrere il pomeriggio insieme.

Compleanno d’amore Melissa Satta ha festeggiato 37 anni il 7 febbraio. Un compleanno felice e in coppia con Matteo Berrettini per la showgirl che è stata letteralmente inondata di fiori e regali, dediche e foto social. La ex velina ha postato gli auguri e le immagini dei doni e chissà cosa avrà pensato per lei il campione di tennis che compirà 27 anni in aprile. Tra i due ci sono dieci anni di differenza, un dettaglio insignificante in una bella storia d’amore pronta a decollare.

La passione per il tennis e addio singletudine Sarà stata la passione per il tennis a far incontrare Melissa Satta e Matteo Berrettini? La showgirl adora lo sport e si cimenta un po’ in tutto. L’abbiamo vista giocare a calcio, scendere dalle piste innevate, prendere lezioni con la racchetta sulla terra rossa, oltre che dedicarsi a ogni tipo di fitness e allenamento. Matteo Berrettini è un campione di tennis, ma adora guardare il basket, il calcio (è tifoso della Fiorentina, una preferenza trasmessa dal nonno) e trascorre molte ore in palestra. Entrambi hanno avuto amori importanti poi naufragati. Melissa è stata sposata con Kevin Prince Boateng e dopo la fine del suo matrimonio ha trascorso due anni insieme a Mattia Rivetti. Matteo è stato a lungo fidanzato con la collega Anja Tomljanovic. Nel momento in cui si sono ritrovati single, si sono incontrati e tra loro è sbocciato l’amore.