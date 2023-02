“Grande Fratello Vip”, ritorno di fiamma tra Nikita e Matteo Diamante?

L’ex fidanzato sembra essere entrato per riconquistarla e la modella ne è molto stupita

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” sono entrati tre ex: Martina Nasoni per Daniele Dal Moro, Ivana Mrazova per Luca Onestini e Matteo Diamante per Nikita Pelizon.

Quest’ultimo, fin dalle prime ore dentro la Casa, ha iniziato a marcare stretto la modella e pare voglia riconquistarla. Le ha infatti confidato di provare ancora qualcosa per lei.

Matteo a Nikita: “Mi piaci ancora”

In veranda Nikita Pelizon e Matteo Diamante raccontano a Davide Donadei i motivi che li hanno spinti a lasciarsi, tra smentite e ricordi sbiaditi, tra posizioni diverse e qualche risata sugli errori reciproci. L’amore finisce in qualche modo, per loro l’inizio della fine è combaciato con l’inizio della gelosia, di continue discussioni e tali motivi li hanno messo un punto alla loro relazione. Ma è davvero così? I due ex si spostano sul divano Matteo confida alla modella le motivazioni che l’hanno condotto ad accettare la permanenza momentanea nel Loft di Cinecittà: “Per te, non sarei mai venuto qua, perché so che mi piaci”.



In difesa della sua bella

Vedere il comportamento di Luca Onestini nei suoi confronti lo ha infastidito al punto di accettare l’ingresso in Casa per aiutarla a ristabilire il suo equilibrio. La concorrente si chiede quanta tristezza sia trapelata, quanto il suo ex e i suoi affetti abbiano dovuto sopportare, vedere, ma Matteo si tiene sulle sue, non può parlare troppo. Ciò che sa è che non permetterà a nessuno di continuare a isolare e trattar male Nikita. Non gli sono piaciuti determinati comportamenti di alcune persone e confida che la sua presenza è dedicata alla modella.

Nessun’altra dopo di lei

I due coinquilini ritornano a parlare di loro e Matteo afferma: “Non sei mai stata sola, hai sempre avuto bisogno di un uomo a cui appoggiarti”. Nikita, però, è risentita da queste affermazioni: sentir che il suo passato la induce a cercare protezione è qualcosa che la infastidisce. “Avevo 21 anni quando ti ho detto queste cose, ho 28 anni, ho lavorato molto su me stessa”, ribatte. Dal suo canto, però, Matteo dichiara di non aver mai avuto un’altra storia e che la prossima volta che si lascerà andare sarà per la donna giusta.



Le confidenze tra ex

I tre ex sono separati dagli altri concorrenti e vivono in un loft. Martina e Matteo si interrogano sulle sensazioni provate durante la puntata, quando hanno incontrato i rispettivi ex. “Se non fosse stata per questa situazione io non avrei mai fatto pace con Nikita, siamo troppo orgogliosi tutti e due”, spiega Matteo che racconta la fine della sua storia e le motivazioni che l’hanno spinto a partecipare come ospite. Senza dubbi, quest’avventura costituisce una vetrina, ma la sua motivazione è spinta a voler stare accanto alla sua ex ragazza. “È un bene per te, hai fatto pace con l’amore della tua vita”, sottolinea ancora una volta Martina.

Il messaggio mai arrivato

“A ottobre, ho scoperto che lei mi aveva chiesto di andare a convivere con lei, non mi era mai arrivato quell’ultimo messaggio”, confessa Matteo, il quale spiega che non voleva parlare con la sua ex, bloccando il suo numero. In questo modo, soltanto grazie a un confronto in puntata, ha scoperto degli ultimi messaggi di Nikita.

Un amore infinito

Alla conversazione si unisce anche Ivana che gli chiede: “Eravate ancora innamorati?”. Il ragazzo ammette che fra lui e Nikita non finirà mai. “Sono dell’idea che se una persona l’hai amata e ti è piaciuta, una parte di te resterà sempre attaccata a quella persona”, concorda Martina, ma Matteo spiega che la storia con Nikita poi è stata travolta dai propri problemi, tra la convivenza, i problemi finanziari, la scarsa possibilità di risolvere alcune questioni. Tutto ciò ha portato alla fine.