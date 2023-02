Ad “Amici 22” Maddalena delusa dal comportamento di Paky

Il ballerino ha frainteso le cortesie della compagna, parlandone male alle spalle

L’arrivo di Paky ha destabilizzato gli allievi di “Amici 22”, non solo per le sue abilità nella danza. Tra lui e Maddalena, infatti, si è instaurato un bel rapporto ma il ragazzo ha frainteso le cortesie della compagna. Ha infatti confidato a Giulia Stabile e Samu che la giovane ballerina ci sta provando con lui e che la situazione lo disturba in quanto fidanzato.

Paky su Maddalena: “Ma quanti ne vuole?”

Dentro la casetta, tuttavia, spesso è Paky a cercare la compagnia di Maddalena ma poi si frena per paura che le telecamere possano riprendere le loro coccole. “Cosa ti frega delle telecamere, io l’affetto lo dimostro”, risponde lei senza malizia. E’ invece il collega (dopo averle chiesto di fare la doccia insieme) a vedere malizia nelle sue azioni, come nella proposta di un massaggio per la schiena contratta. “Voleva farlo da sdraiato, ma ho chiarito che sono fidanzato e non mi ha parlato per un’ora. Poi mi ha chiesto di accompagnarla a fumare ma ho rifiutato. Ma quanti ne vuole?”, ha raccontato poi lui a Giulia Stabile.

Maddalena: “Io vedo il bello delle persone”

Secondo Paky, quindi, Maddalena passerebbe da un uomo all’altro. Un’opinione che ha condiviso anche con Samu ma che è arrivata anche alle orecchie della diretta interessata: “Non mi aspettavo assolutamente che pensasse queste cose, mi sembrava una persona carina. Evidentemente, invece, pensa cose brutte su di me e sul nostro rapporto. Io mi immagino sempre tutti buoni, vedo il bello delle persone”. I compagni sono dalla sua parte: anche per loro Paky si è comportato in maniera ingiustificabile.

Il confronto durissimo

Arriva il momento del confronto. Maddalena invita tutti a guardare le clip in cui Paky parla di lei e gli chiede spiegazioni. “Ho raccontato semplicemente quello che era successo. Non so perché una che non conosco si comporta così”, si giustifica lui. “E’ perché non l’hai chiesto a me? Vai a dire una professionista che prima di fidanzarti eri come me, ma io come sono?”, replica lei arrabbiata. “Mi riferivo alla confidenza prematura che ti prendi con le persone. Anche io come te davo confidenza facilmente”