NOI: Il teaser trailer della serie italiana basata su This Is Us

In onda su Rai 1 da domenica 6 marzo, NOI è una nuova serie italiana che, attraverso le sceneggiature di Sandro Petraglia, Flaminia Gressi e Michela Straniero, le interpretazioni di Lino Guanciale e Aurora Ruffino e la regia di Luca Ribuoli, proverà a ripetere lo straordinario successo di This Is Us, la serie statunitense creata da Dan Fogelman che proprio quest’anno volge al termine dopo sei stagioni memorabili, un colpo al cuore settimana dopo settimana. In attesa dei primi due episodi (la serie ci terrà compagnia per sei settimane per un totale di 12 episodi).

NOI racconta la storia della famiglia Peirò, composta da Pietro e Rebecca (Guanciale e Ruffino), una giovane coppia che affronta la sfida di crescere tre figli: Claudio (Dario Aita, La mafia uccide solo d’estate), Caterina (Claudia Marsicano) e Daniele (Livio Kone, Zero), in cerca della propria strada verso la felicità. Nel gioco costante tra presente e passato, NOI è allo stesso tempo il racconto di una famiglia e di un Paese, passando da un’epoca all’altra: dagli inizi degli anni ’80 quando avviene l’incontro tra Pietro e Rebecca, al momento in cui diventano una famiglia (metà anni ’80), attraverso le varie fasi dalla crescita dei figli (metà anni ’90, primi anni 2000) fino ai giorni nostri, in cui i figli sono diventati adulti.

Un grande affresco dell’Italia di ieri e di oggi raccontato attraverso le storie dei singoli personaggi e i loro intrecci, una serie che rivela come anche i più piccoli eventi delle nostre vite possano influenzare ciò che diventeremo e come gli affetti e le relazioni che costruiamo superino il tempo, le distanze e perfino la morte. Il resto del cast di NOI include Angela Ciaburri (Gomorra: La serie), Leonardo Lidi (L’incredibile storia dell’Isola delle Rose), Flavio Furno (Il candidato), Timothy Martin, Francesca Agostini (L’allieva), Liliana Fiorelli (Ritoccàti), Giordana Faggiano e Massimo Wertmüller (È arrivata la felicità).

Per la fiction di Rai 1, questo debutto segue quelli delle nuove stagioni de L’amica geniale e Makàri e di Lea, un nuovo giorno questa settimana e di Vostro Onore con Stefano Accorsi dal 28 febbraio. A marzo arriveranno inoltre la stagione 13 di Don Matteo, con Raoul Bova nuovo protagonista al posto di Terence Hill, e Sopravvissuti, mystery drama con Lino Guanciale nuovamente protagonista.



