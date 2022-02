Ma Kanye West , per il compleanno della fidanzata Julia Fox regala borse Hermès alle sue amiche

Avete presente quando, alle feste delle elementari, il festeggiato offriva sempre un pensierino agli amichetti per ringraziarli di essere venuti? Una biro, un dolcetto, un bracciale, un pensierino fatto da mamme premurose per i piccoli ospiti. Ecco, Kanye West (ora Ye) ha fatto più o meno la stessa cosa in occasione del trentaduesimo compleanno dell’attuale compagna, Julia Fox. Peccato che, al posto di uno smalto, ci fossero delle borse Hermès.

Li abbiamo visti esordire come coppia alla Paris Fashion Week, ospiti front row alla sfilata Kenzo moda uomo Autunno Inverno 2022 2023, lasciando a bocca aperta (e un po’ perplessi) i fan con i loro look fin troppo coordinati. Julia Fox e Kanye West sembrano fare sul serio dopo che lui ha detto addio a Kim Kardashian e lei al pilota Peter Artemiev, da cui ha divorziato nel 2020, e ora si godono l’eccentrica presenza reciproca. Sì, perché tra gli outfit matchy matchy e le soirée a cui si dedicano è impossibile non nominarli come la coppia più over the edge del 2022.

La prova provata è arrivata con il compleanno di Julia Fox, che la neo-trentaduenne ha festeggiato insieme a Kanye e diversi amici affittando il ristorante francese Lucien, a New York. Una serata tra buon cibo, chiacchiere e divertimento, niente di particolarmente sopra le righe se non fosse per il petit cadeaux che Kanye ha deciso di fare alle amiche della fidanzata. Il rapper ha regalato a Julia e alle sue BFF (Briana Andalore, Richie Shazam, Niki Takesh e Tommy Dorfman) una borsa Hermès ciascuna.

Avete capito bene, un pensiero da circa 35 mila dollari, che sicuramente Julia Fox non può non aver apprezzato. Infatti via social l’attrice scrive: “Grazie mille a tutti quelli che sono venuti a festeggiarmi! Di solito non festeggio mai il mio compleanno, ma quest’anno è stato così fottutamente difficile che ho sentito come se avessi davvero qualcosa da festeggiare! PS. Una volta ero così spaventata di invecchiare, ma ho scoperto che la vita continua a migliorare sempre di più!”. E come darle torto! Nel frattempo, considerati questi cinque pensierini, il mondo social si è chiesto quale sia stato il regalo principe fatto da Kanye a Julia Fox. Per ora silenzio stampa, ma siamo certe che la coppia non tarderà troppo a rendere pubblico il proprio affiatamento, anche questa volta.



Elle.com