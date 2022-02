Kate Middleton leggerà una fiaba della buonanotte in tv per parlare di bambini e mental health

Nella sera del 13 febbraio Charlotte, Louis e George accenderanno la tv per ascoltare la loro mamma mentre legge una storia che celebra la Children’s Mental Health Week

Nella sera del 13 febbraio 2022 vedremo Kate Middleton in tv mentre fa una cosa che è probabilmente uno dei pilastri della routine serale dei suoi tre figli George, Charlotte e Louis di Cambridge, ovvero leggere una storia della buonanotte. L’occasione è importante, perché l’appuntamento nel programma della BBC che si chiama CBeebies Grown-Ups entra nelle celebrazioni della Settimana del benessere mentale dei bambini, di cui Kate è grande promotrice.

La storia che Kate leggerà per dare la buonanotte ai piccoli sudditi è The Owl Who Was Afraid of the Dark di Jill Tomlinson. Il tema di questo classico per bambini mette al centro le paure e la voglia di superarle e si integra nel programma di eventi della Children’s Mental Health Week, il cui tema è proprio “crescere insieme”. Per la duchessa di Cambridge, che recentemente è anche diventata madrina del rugby britannico prendendo il posto che fu del principe Harry, il dibattito sul benessere mentale delle famiglie e dei più piccoli è importantissimo e centro del suo lavoro filantropico e sociale. Mentre il suo ruolo dinastico si delinea sempre di più – recentemente ha partecipato a un evento pubblico con il principe Carlo e la suocera Camilla di Cornovaglia – l’impegno di Kate per parlare di mental health e serenità familiare continua a diffondere messaggi positivi.

Anche l’esperienza della tv non è nuova alla moglie del principe William: i sudditi l’hanno vista a Westminster la sera della vigilia di Natale suonare il piano con una perfetta padronanza dello strumento, oltre che delle telecamere. Insomma, le quotazioni di Kate Middleton al momento sono altissime. E la cosa bella è che non si parla più solo dei suoi look, oppure delle magiche onde dei suoi capelli oppure dei gossip che la riguardano ma finalmente il mondo si è accorto del suo lavoro ed è concentrato ad ascoltare la sua voce. La prossima volta che accadrà la vedremo impegnata nella lettura di un libro per bambini mentre dà voce a sogni, paure e speranze.



