“Grande Fratello Vip”, la prima finalista di questa edizione è Delia Duran

Quarantesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpenel ruolo di opinioniste. Attraverso il televoto il pubblico ha incoronato il primo finalista della sesta edizione: Delia Duran. Nella Casa però questa decisione non è accolta con favore. Alessandro Basciano incontra una delle donne più importanti della sua vita, sua sorella e viene criticato per i suoi modi bruschi con Sophie. Lulù Selassié riceve il post di Cardi B che ha apprezzato una delle sue performance canore. In nomination Antonio, Kabir e Gianluca.

Sulle note della hit sanremese di La Rappresentante di Lista Alfonso Signorini saluta il pubblico con un “ciao ciao”: “Mi siete mancati e siamo già alla quarantesima puntata!!!”. Il conduttore annuncia poi che durante la serata sarà proclamato il primo finalista di questa edizione tra Davide Silvestri, Delia Duran, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro e stuzzica Adriana Volpe “beccata” alle terme con Antonella Elia. “Riunione di volpi, strage di galline”, commenta la Bruganelli.

Il primo collegamento nella Casa e con i quattro aspiranti finalisti. Signorini esprime la sua perplessità e quella di tutti sul fatto che Delia, appena entrata, possa addirittura arrivare in finale.



L’evoluzione di Delia



Una clip mostra la trasformazione e la rinascita di Delia nella Casa da quando ha lasciato Alex e si è autoproclamata libera e per nulla intenzionata a mettersi insieme a qualcun altro sebbene si comporti in maniera molto seduttiva: “Questa è l’altra Delia, un’altra parte di me altrettanto vera e mi sto godendo l’esperienza a 360 gradi”.

A proposito del “triangolo” Delia Alex, Soleil, Nathalie ha parole dure verso Soleil: “Se vedi una donna che soffre fatti da parte senza essere sempre nel mezzo”. Soleil risponde così: “Nathalie ha sempre parole dure nei miei confronti. Io mi sono tirata fuori da tempo è solo Alex che mi tira sempre dentro. Sono anche stanca di questo ruolo”. Ma Signorini la smentisce subito: “Tu a volte guardi il triangolo come fosse un teatrino, ma nel teatrino ci sei stata anche tu”.

Poi il conduttore interroga i vip su Delia e sul suo avvicinamento a Soleil: “Mi fa ridere la situazione”, sentenzia Nathalie. “Mi sembra tutto molto veloce ma era ovvio”, aggiunge Miriana, mentre Lulù dice la sua sottolineando come la modella sudamericana abbia fatto stare male la sorella, poi il conduttore chiama Delia in Super Led per mostrarle alcune “uscite” sui giornali di Alex Belli da quando è fuori dalla Casa e le chiede anche se una volta fuori pensa di rimettersi con lui. Delia non sa rispondere, per ora è però decisa a lasciarlo. In collegamento con Belli Signorini gli chiede se sia geloso e lui risponde affermativamente, poi aggiunge rivolgendosi all’ex moglie: ” Tu sei libera di fare quello che vuoi ma sappi che tutto quello che fai prende una valenza esponenziale anche nel rispetto della nostra famiglia”. Signorini interviene: “Scusa ma hai fatto più tu di Delia, Alex”.

Si chiude il televoto – primi risultati



Dopo aver mostrato come tra Manila, Miriana, Katia e Soleil la relazione si sia sgretolata Signorini chiama Davide Silvestri, Delia Duran, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro spalle al led e chiude il televoto. Il primo escluso dalla finale, secondo il pubblico è Manila. Gli altri tre restano in gioco.



Lulù è rimasta sola



Signorini mostra una clip che racconta di Lulù della sua tristezza dopo l’addio di Manuel ma anche dei suoi capricci. “Non mi sento prima donna, mi sento una fatina” dice la Selassiè per difendersi.

Manuel consola la sua fidanzata, attaccata un po’ da tutti per le sue infantili scenate e dallo studio dice: “Essere incompresi perché fragili non vuol dire essere sbagliati, vuol dire essere diversi. Splendi con la tua luce, io sono lì con te”. Un’altra soddisfazione per la principessa arriva dall’America. In una serata dedicata al canto Lulù ha interpretato nel look e nel canto Cardi B, una delle rapper più famose del mondo, e Cardi B ha postato il suo video congratulandosi.

Una sorpresa per Nathalie



Signorini chiama Nathalie in Mistery Room poi racconta delle sue sfortune sentimentali, a partire da Massimo Troisi, della sua schiettezza e del suo essere sempre diretta e del suo profondo affetto per Mia, la figlia 17enne. Ed è proprio lei che l’aspetta in passerella.



I vip divisi su Delia in finale e il verdetto finale



Che Delia sia stata scelta dal pubblico come prima candidata finalista non va giù a molti nella Casa, ma la busta è arrivata e Signorini legge il verdetto finale. Esclusa dalla finale è Katia. In lizza per la finale Davide e Delia, che approdano in studio per ascoltare il risultato: la prima finalista di questa edizione è Delia.

Alex commenta: “Io sono sempre con lei nonostante questo momento di rottura, il bello suo è che è vera. Complimenti amore”. Sonia dice la sua: “Per andare contro Soleil, tutti appresso a Delia. E ora ve la beccate in finale”. Delia intanto esulta mentre Davide ironizza sulla sua “sconfitta”: “Ma vaff… Non la posso neanche più nominare”.

Il sabato sera di Lulù



Lulù ha imitato Cardi B durante la serata canora nella Casa. Signorini le annuncia che la rapper ha commentato su Twitter la sua performance e le mostra il post. Poi chiama in giardino tutti per presentare ai vipponi l’imitatore di Lulù, Claudio Napolitano, un tiktoker che sta spopolando sui social.

Sophie e Alessandro



Sotto la lente di ingrandimento la relazione tumultuosa tra Sophie e Alessandro. Signorini mostra una clip delle loro continue litigate. Sia lui sia lei sottolineano peròche si mettono in risalto solo i momenti no della loro relazione, ma che tra loro ce ne sono anche di moltissimi belli. Signorini critica Alessandro per come tratta Sophie soprattutto quando beve qualcosa di più. Sophie lo difende però perché confessa che dei modi “bruschi” di lui parlano spesso e lui ne è consapevole. Per tutti Sophie sottovaluta i modi di Alessandro perché ne è molto innamorata.

Signorini chiama poi Basciano in giardino, dove incontra la sorella, la quale gli fa molte raccomandazioni sui suoi comportamenti nella Casa ma cerca di tranquillizzarlo. Il suo parere su Sophie e sulla loro relazione non è invece dei migliori. “Qui dentro è tutto stressante per me, ma noi parliamo di figli, matrimonio”, replica Alessandro.



Le nomination



Quelle di stasera saranno le ultime immunità. Gli immuni sono Katia, Barù e Jassica ai quali si aggiungono Soleil scelta dalla Bruganelli e Nathalie scelta da Adriana.

Al televoto andranno i tre vip più votati.

Davide vota Antonio. Manila sceglie Kabir. Alessandro nomina Antonio. Miriana vota Kabir, che sceglie Alessandro. Lulù nomina Kabir. Gianluca vota Antonio e lo vota anche Sophie. Antonio nomina Sophie.

Delia sceglie Gianluca. Soleil nomina Manila. Nathalie vota Davide. Katia nomina Giucas. Jessica sceglie Gianluca e Barù nomina Antonio.