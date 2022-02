Giovanna Civitillo scoppia in lacrime per Amadeus a La Vita in Diretta: ecco perché

Giovanna Civitillo è stata al fianco di Amadeus, artefice di un Sanremo 2022 strabiliante e con ascolti stratosferici. La moglie del popolare conduttore 59enne è fiera e quando parla del marito in tv, a La vita in diretta, dove ha svolto i ruolo di inviata al festival, scoppia in lacrime, non trattiene la commozione. “Sono orgogliosa di lui”, dice mentre piange.



E’ fiera di Amadeus. Gli elogi al presentatore, i tanti servizi che lo celebrano, fanno cedere Giovanna. “Sono orgogliosa di lui. Piango perché tutto questo se lo merita, è proprio bravo”, sottolinea con la voce rotta la Civitillo ad Alberto Matano.



“Giovanna sta accanto a lui e dobbiamo dire che, come tutte le carriere, ci sono momenti di grande luce ma anche di ombra – sottolinea il giornalista, quasi a giustificare le lacrime di Giovanna – Quindi evidentemente per lei, dopo tutta questa fatica, vedere il suo Amadeus che viene riconosciuto così da tutti come l’artefice di questo meraviglioso Sanremo, ma anche quelli passati, è chiaro che c’è questa emozione perché c’è grande passione e grande lavoro dietro”. La Civitillo annuisce.



E’ rimasta seduta in prima fila all’Ariston accanto al figlio José: entrambi vivono fianco a fianco al 59enne. “E’ un bambino sereno, tranquillo, la vive come il fatto che il papà fa un lavoro come un altro. Gli piace sapere di poter incontrare certi artisti e cantanti, però diciamo che non si è montato la testa”, precisa Giovanna Civitillo parlando del bambino 13enne avuto da Amadeus.



