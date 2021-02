Quanto è costato Barack Obama da Fazio? Come sminuire un momento storico della tv italiana

È caccia al cachet di Barack Obama a Che tempo che fa e, in realtà, l’ex presidente degli Stati Uniti d’America non ha percepito alcun compenso. A titolo gratuito, come confermato anche da Luciana Littizzetto, e questo non scende giù perché secca la gola di chi ha bisogno di un fianco scoperto per smontare il clamore del ‘colpaccio’ della terza rete. Quanto è costato Obama da Fazio? Zero, come le chiacchiere che pretendono di accompagnare l’unica intervista che Obama ha deciso di rilasciare in Italia.

Accade puntualmente da quando il team di Fazio, capitanato da Monica Tellini, capo casting e international guest ringraziata anche ieri a fine intervista, ha gettato le basi oltreoceano per una serie di interviste ai divi di Hollywood che tanto hanno fatto (e fanno) gola ai competitor, che con gli ospiti internazionali di C’è posta per te hanno trovato l’unico sfogatoio possibile come rehab dalle ospitate di gran parte dei programmi Mediaset del pomeriggio e della domenica.

Eleonora D’Amore, Tv.fanpage.it