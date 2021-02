Laura Pausini, festa a tema Harry Potter per gli 8 anni della bellissima figlia

La cantante organizza un mega party per la bambina avuta da Paolo Carta. I due con Paola felicissima nel giorno del compleanno

Laura Pausini organizza una festa super per gli 8 anni della figlia. E’ un party a tema Harry Potter: la bimba lo considera il suo eroe.

La cantante 46enne sorride accanto a Paola nelle foto fatte da Andrea Mennella, stylist e image consultant, che condivide sul suo profilo social. Con loro c’è il compagno Paolo Carta, 56 anni, padre della bambina: l’amore che li lega è fortissimo. “8 Febbraio 2021. Otto anni insieme a te, Paola – scrive la Pausini nella lunga dedica alla figlia – Nella vita la bacchetta magica di Harry Potter non esiste ma non avere mai paura e cresci come stai facendo: felice, curiosa, attenta, educata…sei tu che deciderai se renderla speciale o meno e noi saremo al tuo fianco per accompagnarti, appoggiarti e sostenerti, sempre. Buon Compleanno Fragolina”.

“Siete bellissimi e che festa ‘magica’ per la nostra principessa Paola alla quale auguriamo che possa realizzare ogni singolo sogno e che resti sempre così sorridente, curiosa, intelligente, sensibile, educata e che strizzi continuamente un occhio alla vita ed alle sue sorprese – sottolinea l’amico che ha realizzato gli scatti – Grazie mille a DSquared ed a Mauro Scalia per averci supportato. Grazie mille a Parioli Party per questa festa meravigliosa anche se in un momento così particolare e difficile”.

Laura celebra il compleanno di Paola e la festa è davvero bellissima: l’allestimento è perfetto. Ci sono anche alcune amiche della piccola invitate e vestite con l’immancabile divisa della scuola di magia e stregoneria di Hogwards. In pieno Carnevale non poteva essere altrimenti del resto.

La Pausini e Carta hanno ufficializzato la loro relazione nel 2005. Non si sono mai sposati, nel 2013 è arrivata la loro prima e unica figlia. Laura, nel celebrare l’arrivo del compleanno di Paola ha pure pubblicato uno foto di quando era incinta e ha scritto: “Era la notte del 6 febbraio, cara Paola. Sapevo che dopo pochi giorni ti avrei finalmente conosciuta ed ho scattato questa foto per te, per quando saresti diventata grande, per farti vedere che io questo momento non lo dimenticherò mai.. Guarda come eri già grande nella mia panciona, piccola mia”.









gossip.it