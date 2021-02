Kanye West porta via le sue scarpe da casa di Kim Kardashian, si concretizza l’ipotesi divorzio

Si concretizza l’ipotesi di divorzio tra Kim Kardashian e Kanye West. Il rapper, secondo PageSix, ha portato via dalla casa che condivideva con la moglie una parte della sua impressionante collezione di sneakers, circa 500 paia. Ma i due continuano ancora a tacere in merito alla possibile separazione.

Si fa sempre più concreta l’ipotesi di un divorzio tra Kim Kardashian e Kanye West. Secondo PageSix, che ha interpellato una fonte vicina alla coppia, il rapper avrebbe portato via dalla casa che condivideva con la moglie a Calabasas una parte della sua imponente collezione di sneakers, circa 500 paia. Sempre PageSix, a inizio gennaio, aveva reso pubblica l’ipotesi di un divorzio imminente tra i due, una notizia che non ha ancora ottenuto alcuna conferma ufficiale.

Kim Kardashian in vacanza con la famiglia

Mentre Kanye West portava via dalla casa a Calabasas le sue cose, Kim Kardashian è partita per un viaggio a Turks e Caicos insieme alla sua famiglia. Secondo quanto riferisce la fonte “segretissima” a PageSix, si tratterebbe di una decisione presa di comune accordo. “Entrambi hanno pensato che sarebbe stato meno drammatico fare questa mossa con la casa vuota”, ha riferito l’insider secondo il quale Kim e Kanye si starebbero accordando per una separazione consensuale destinata a lasciare il minor numero di strascichi possibile.

Kanye West è già tornato a Los Angeles

Dopo avere recuperato parte delle sue cose, compresa la collezione di scarpe, dalla casa di Calabasas, Kanye West è stato visto tornare a Los Angeles a bordo di un aereo privato, atterrato all’aeroporto di Van Nuys. Intanto, la Kardashian ha postato su Instagram una story in cui pubblicizza il suo nuovo showroom allestito in casa. I fan più attenti hanno notato che lo spazio destinato all’allestimento somigliava in maniera impressionante all’armadio dell’ex marito Kanye West, mostrato nel 2019 in un’intervista con David Letterman. Un dettaglio che ha portato qualcuno a immaginare l’influencer abbia già riconvertito gli spazi domestici occupati dall’ex marito fino a qualche tempo fa, modificando la loro “destinazione d’uso” adesso che la separazione dall’ex marito è imminente.











