È nata Adria, la figlia di Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis

È nata lunedì 8 febbraio la piccola Adria, figlia di Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis. “Alessandra sta bene, Adria pesa 3.050 kg”, fa sapere il neo papà. Alessandra, risultata positiva al Covid a pochi giorni dal parto, è riuscita a negativizzarsi proprio nelle ultime ore. Per l’ex coppia di Temptation Island si tratta del terzo figlio.

Alessandra De Angelis e il marito Emanuele D’Avanzo sono diventati genitori per la terza volta. Alle 9 del mattino di lunedì 9 febbraio è nata la piccola Adria, la bambina che l’ex coppia protagonista di Temptation Island stava aspettando. Ad annunciare la nascita della piccola è stato il neo papà con un post condiviso su Instagram insieme alla foto di un fiocco rosa. “Alle ore 9.00 del 08/02/2021 È nata Adria Maria D’Avanzo pesa 3.050 kg. Alessandra sta bene appena saprò di più vi terrò aggiornati e grazie davvero per tutto l’affetto che ci avete dimostrato in questi giorni”, ha scritto Emanuele.

Alessandra De Angelis negativa al Covid a pochi giorni dal parto

Alessandra aveva comunicato di essere risultata positiva al Covid-19 a poche settimane dalla nascita della figlia. Preoccupata, aveva raccontato ai suoi follower la tensione legata all’imprevista necessità di modificare in corsa i progetti previsti per il parto. Per fortuna, lo ha comunicato lei stessa su Instagram nella serata di domenica 7 febbraio, la donna è riuscita a negativizzarsi in tempi brevissimi. “Ce l’ho fatta, sono stata più forte di te”, ha scritto la donna pubblicando l’esito del tampone molecolare al quale si era sottoposta solo poche ore prima.

Terzo figlio per Alessandra De Angelis

Per Alessandra De Angelis e il marito Emanuele D’Avanzo si tratta del terzo figlio. Protagonisti dell’edizione di Temptation Island andata in onda nel 2015, erano entrati in crisi dopo la sbandata presa dall’uomo nei confronti della tentatrice Fabiola Cimminella. Di fronte alla compagna, ritrovata in occasione del falò, Emanuele aveva manifestato il desiderio di tornare single per potersi chiarire le idee. A distanza di qualche ora da quel momento, l’uomo era tornato sui suoi passi e aveva chiesto di rivedere la compagna alla quale aveva confessato di avere preso la decisione sbagliata, chiedendole di perdonarlo. Il matrimonio era arrivato un anno dopo. Adria è la loro terza figlia.





