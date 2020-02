Sanremo, su Spotify la top ten è quasi tutta di brani in gara

Se il Festival di Sanremo deve ancora emettere i verdetti definitivi, Spotify si sta già esprimendo in maniera piuttosto chiara. Intanto il primo dato è che i brani di Sanremo ai webascoltatori piacciono molto: ben nove brani su dieci oggi sono in gara al Festival. Non si sa ovviamente se poi l’ordine in classifica finale sarà lo stesso che propone la piattaforma per l’ascolto della musica in streaming. Ma intanto i Pinguini Tattici Nucleari sono i più ascoltati, la loro “Ringo Starr” è stata cliccata oltre 450mila volte. Seconda posizione occupata da Achille Lauro, un artista che su Spotify va molto forte, il titolo del brano, lo sappiamo, è “Me ne frego”. Sorpresa sul gradino più basso del podio dove troviamo Elettra Lamborghini, bocciata dalla critica per l’esibizione durante la serata dei duetti insieme a Myss Keta, ma che viene premiata dagli utenti Spotify con 393mila stream per la sua “La musica (e il resto scompare)”. Quarta posizione occupata da Francesco Gabbani con la sua “Viceversa”, scritta a quattro mani con Pacifico, uno dei più raffinati autori della musica italiana. Pochissime migliaia di ascolti, al quinto posto, più giù c’è Levante con la sua “Tikibombom”. Al sesto posto il primo rapper dei tre coinvolti da Amadeus nel suo cast: si tratta di Rancore, che insieme al produttore Dardust canta “Eden”, brano particolarmente apprezzato dalla critica e un po’ meno dalla giuria demoscopica che lo ha relegato a metà classifica. Oltre 300mila stream per Elodie, data favorita dai bookmaker nonostante la bassa posizione ottenuta nella classifica della serata dei duetti, troviamo la sua “Andromeda” in settima posizione.

La playlist sanremese fa precipitare all’ottavo posto tha Supreme, giovane fenomeno del rap italiano, unico brano in top ten non in gara al Festival, il titolo del brano è “blun7 a swishland”. Spazio in chart anche per le Nuove Proposte, al nono posto infatti troviamo Fasma con “Per sentirmi vivo”. Chiude la classifica Junior Cally, il rapper che ha creato scandalo nelle settimane precedenti alla kermesse per alcuni suoi vecchi testi che avrebbero anche messo in discussione la sua permanenza nel cast, il pubblico della rete invece premia l’ex rapper mascherato che in gara ha portato “No grazie”.