Sanremo 2020, chi è Alketa Vejsiu: carriera e vita privata della conduttrice albanese

Tutto quello che c’è sa sapere sulla conduttrice albanese che affianca Amadeus nella terza serata del Festival

Alketa Vejsiu è tra le donne scelte da Amadeus per affiancarlo nelle cinque serate del Festival di Sanremo 2020, in onda su Rai Uno dal 4 all’8 febbraio. Presentata durante la conferenza stampa della kermesse come uno dei volti più noti della televisione albanese, la conduttrice sale sul palco dell’Ariston nella serata di giovedì insieme a Georgina Rodriguez.

Ma chi è Alketa Vejsiu? Di seguito tutte le informazioni sulla carriera e la vita privata della presentatrice 36enne.

Nata a Tirana nel 1984, Alketa Vejsiu ha iniziato la sua carriera in radio e debuttato in tv a soli 17 anni come conduttrice dello show ‘12 Dreams of a Summer Night’. Da allora il successo è stato inarrestabile e il suo volto è diventato la punta di diamante di TvKlan, il maggiore canale televisivo albanese. Al timone delle edizioni nazionali di ‘Ballando con le stelle’, ‘X Factor’, ‘C’è posta per te’, ‘Tale e Quale Show’, ‘Canzonissima’ e ‘Chi ha incastrato Peter Pan?’, Alketa Vejsiu rientra nei personaggi più popolari dell’Albania che oggi, al suo lavoro in tv, affianca quello di produttrice e imprenditrice: sua, infatti, la rivista di moda ‘Class’, un brand di abiti da sposa e un’agenzia di eventi e matrimoni.

Amante dello spettacolo italiano, in una recente intervista a Napoli Magazine Alketa ha dichiarato di apprezzare molto lo stile di conduzione di Paolo Bonolis, Fiorello e Maria De Filippi, di cui ammira la capacità di intuire la “mentalità collettiva della gente”. Nella rosa delle sue preferite c’è anche Paola Perego, sua ospite nella finale della quinta edizione di ‘Dance With Me’, ma anche Lorella Cuccarini, Ambra Angiolini e Raffaella Carrà. Tra i suoi sogni professionali quello di condurre il Festival di Sanremo: “Anche se tutto ciò sembra utopico, sognare è bellissimo! La capacità e la voglia c’è. Anche la confidenza per farcela. Volare è bello, no?”, aveva confidato. Un desiderio che oggi si è finalmente avverato. “Arrivare al Festival di Sanremo per me è stato il più grande sogno della mia vita professionale. Amo L’Albania ma vorrei dire a voce alta ‘Amo L’Italia perché é il Paese più bello del mondo” e gli italiani sono “il popolo più bello del mondo in assoluto”, ha scritto sul suo profilo Instagram seguito da 854mila follower sicuramente destinati a salire.

Alketa Vejsiu è sposata dal 2006 con Ardi Nelaj, un noto costruttore albanese, ed è mamma di due figli, Nicole e Lionel.

Al Festival di Sanremo Alketa Vejsiu indosserà un vestito del suo marchio ‘Class by Alketa Vejsiu’, disegnato dallo stilista Valdrin Sahiti, e un altro di Dolce & Gabbana (qui ulteriori dettagli sul look scelto).

