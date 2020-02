Mara Venier dopo il malore. Svelato un segreto sul matrimonio

La conduttrice di ‘Domenica In’ ha confessato che accetterebbe di risposarsi, ma ad una condizione… ecco quale

Mara Venier si ‘sbottona’ in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Parla del malore avuto dietro le quinte di Domenica In, poco prima dell’intervista a Gianluca Grignani e del suo amore per Nicola Carraro, svelando anche un piccolo segreto che riguarda il suo matrimonio.

Domenica scorsa la presentatrice veneziana era stata colta da un piccolo malore. Subito rientrata in studio aveva confessato al suo ospite ed al pubblico quanto era accaduto poco prima. “C’è stato un momento in cui è arrivato il medico di corsa perché mi sono sentita svenire e stavo per andare in camerino a sdraiarmi. Ma poi ho detto: Domenica In chi la conduce? Chi lo intervista Grignani? Cosa fa? Dove va? Torna a casa? Ora mi hanno dato non so che, ma adesso mi sento una bomba e un po’ friccicarella” aveva detto in studio con la sua solita simpatia. Cosa le sia capitato in quel momento lo ha raccontato in esclusiva sulle colonne di Oggi: “Colpa dello stress: in studio c’era confusione, mi è venuta l’ansia ed è scattata la tachicardia. Il medico mi ha detto: “Vada in camerino e si sdrai”. Ma c’era la diretta, non potevo abbandonare il pubblico”.

La Venier sarà ospite a Sanremo nell’ultima serata, una partecipazione che non la rende per nulla nervosa: “Tesa per Sanremo? Ne ho vissute tante, non mi spaventa niente. Certo, se avessi dovuto condurlo, sarei preoccupata: come te movi, te impallinano. Con quel “famoso passo indietro” Amadeus avrà pure fatto un’uscita poco felice, ma lui è talmente perbene che non meritava il linciaggio a cui l’hanno sottoposto. Io sono stata per 12 anni la compagna di Renzo Arbore, che all’epoca era il numero uno. Ero semisconosciuta e stavo due passi indietro, non uno. Quando poi mi è capitato il trenino di Domenica In, l’ho preso al volo e ho dimostrato che qualcosina la sapevo fare pure io”.

Sempre nell’intervista ad Oggi ‘zia Mara’ ha parlato del suo amore per Nicola Carraro e della possibilità di risposarsi, ma solo ad una condizione: “Lui mi risposerebbe tutti i giorni. Me lo dice ogni mattina e io gli rispondo: “Perché non ce separamo, invece?”. Però, se mi fa una proposta con tutti i crismi, accetto. Con una condizione: che il matrimonio si celebri ai Caraibi, a Santo Domingo, sulla spiaggia e con gli amici più cari. Una cosa intima, un po’ hippy”. Infine confida: “Per me è un momento d’oro ma, se non finirà da sé, lo farò finire io. Penso anche abbastanza presto. L’unica cosa che mi trattiene dal mollare tutto è che il mio destino da pensionata sarebbe… il golf”.

