Grande Fratello Vip e il confessionale che non ti aspetti, Serena Enardu: “Ho distrutto tutto”

Lacrime amare per la bella sarda divorata dai sensi di colpa.

Lacrime e sconforto per Serena Enardu. Ieri la bella 43enne sarda, si è lasciata andare ad un lungo pianto tra le braccia di Pago e oggi è andato in onda il confessionale dell’ex tronista in cui le lacrime sono continuate inarrestabili.

“Prima era proprio convinta che quello che avevo fatto era giusto – ha dichiarato Serena piangendo – oggi mi rendo conto che sono passata sopra alla nostra relazione con un trattore, ho distrutto tutto. Facendo male a me, a lui e alla mia famiglia, alla sua. Non oso immaginare cosa può aver provato anche la madre nel vedere il figlio così, mi avrà odiato giustamente”. La Enardu è amareggiata e pentita dell’epilogo a Tempation Island Vip: “Sarei da prendere a ceffoni, ma lui sin da subito appena siamo usciti da lì ha trovato il modo di farmi stare tranquilla. Io anche lì ho perseverato”.

A consolare la donna, ci ha pensato ancora una volta Pago che l’ha invitata più volte a smettere di pensare al passato, “Secondo me per superarlo ha bisogno più lei di me che io di lei”, ha dichiarato il cantante mentre Serena si domanda continua a domandarsi se realmente merita il suo perdono.



