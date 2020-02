Beatrice Valli con Marco Fantini organizza un super baby shower e annuncia il sesso del bebè: avrà un’altra femmina e si chiamerà Azzurra

Beatrice Valli e Marco Fantini rivelano il sesso del bebè in arrivo come promesso durante una meravigliosa festa. Il baby shower è tutto rosa: la bella 24enne, già mamma di Alessandro, avuto giovanissima dal suo fidanzato storico Nicolas Bovi, e Bianca, nata dall’amore con il modello 28enne nel 2017, avrà un’altra femmina. La piccola si chiamerà Azzurra.

“Oggi finalmente abbiamo fatto l’annuncio tanto atteso. Il Marchini sarà circondato da principesse. Inizialmente sperava in una maggioranza maschile in casa ma ormai si è arreso. In arrivo un’altra piccola buby”, scrive Beatrice Valli suo suo profilo social, condividendo con i tanti fan alcune immagini del baby shower rosa e moltissimi video del party con annuncio finale.



“Dopo avervi tenuto sulle spine, vi abbiamo svelato che avremo un’altra girl in famiglia! In arrivo un’altra principessina terremoto… io e Ale dovremo farci valere contro queste donne. It’s a girl!”, le fa esco Marco Fantini sempre sul web.



La coppia regala ai fan tutta la propria emozione per un baby shower con tanti amici intorno. La fantastica serata ‘pink’ viene raccontata in ogni dettaglio.



Beatrice a causa della terza gravidanza è stata costretta a rimandare il matrimonio, che sarà celebrato il prossimo 27 settembre, come ha svelato recentemente in tv. Intanto brinda alla seconda principessa di casa, Alessandro e Bianca sono prontissimi ad accogliere la sorellina.

