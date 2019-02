“I Simpson”, sempre più record: il cartoon è stato rinnovato per le stagioni 31 e 32

Dopo l’acquisizione di 20th Century Fox da parte di Walt Disney Company, i fan dei ‘Simpson’ temevano che la storica serie TV animata fosse destinata alla chiusura. Invece Fox ha annunciato il rinnovo per le stagioni 31 e 32, così che Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie potranno superare il traguardo dei settecento episodi: un record.



I SIMPSON, LA SERIE TV ANIMATA

Creata dal fumettista statunitense Matt Groening nel 1987 e trasformata in una serie TV vera e propria nel 1989 (prima erano cortometraggi), ‘I Simpson’ ha presto conquistato i telespettatori di tutto il mondo grazie al proprio mix di intelligenza, satira e umorismo politicamente scorretto.

Nel corso delle successive stagioni ci sono stati alti e bassi, com’è normale per un prodotto longevo (le stagioni nove e dieci sono considerate le migliori in assoluto), ma nel complesso l’affetto del pubblico è rimasto intatto e la disfunzionale famiglia Simpson è stabilmente entrata nell’immaginario collettivo.

IL RECORD DEI SIMPSON

‘I Simpson’ sono già ora la sitcom più lunga nella storia della televisione statunitense e anche il più duraturo fra i cosiddetti scripted show di prima serata, quelli cioè che prevedono un copione.

La produzione delle stagioni 31 e 32 aumenterà il distacco dai concorrenti. Ecco quali sono, raccolti nella top 20 degli scripted show, con indicato fra parentesi il network di origine. Il calcolo è relativo all’oggi e non tiene conto di eventuali rinnovi:

1) I Simpson: 30 stagioni, dal 1989 e ancora in corso (Fox)

2) Gunsmoke: 20 stagioni, dal 1955 al 1975 (CBS)

3) Law & Order: 20 stagioni, dal 1990 al 2010 (NBC)

4) Law & Order – Unità vittime speciali: 20 stagioni, dal 1999 e ancora in corso (NBC)

5) Lassie: 19 stagioni, dal 1954 al 1971 (CBS)

6) I Griffin: 17 stagioni, dal 1999 e ancora in corso (FOX)

7) NCIS: 16 stagioni, dal 2003 e ancora in corso (CBS)

8) CSI – Scena del crimine: 15 stagioni, dal 2000 al 2015 (CBS)

9) ER – Medici in prima linea: 15 stagioni, dal 1994 al 2009 (NBC)

10) The Jack Benny Program: 15 stagioni, dal 1950 al 1965 (CBS e NBC)

11) American Dad!: 15 stagioni, dal 2005 e ancora in corso (FOX e TBS)

12) Grey’s Anatomy: 15 stagioni, dal 2005 e ancora in corso (ABC)

13) The Adventures of Ozzie and Harriet: 14 stagioni, dal 1952 al 1966 (ABC)

14) Bonanza: 14 stagioni, dal 1959 al 1973 (NBC)

15) Armstrong Circle Theatre: 14 stagioni, dal 1950 al 1963 (NBC e CBS)

16) Dallas: 14 stagioni, dal 1978 al 1991 (CBS)

17) California: 14 stagioni, dal 1979 al 1991 (CBS)

18) Criminal Minds: 14 stagioni, dal 2005 e ancora in corso (CBS)

19) Supernatural: 14 stagioni, dal 2005 e ancora in corso (WB e CW)

20) King of the Hill: 13 stagioni, dal 1997 al 2009 (FOX)

