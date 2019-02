Domani torna “Linea verde life” su Rai1

Prosegue, alle 12.15 su Ra1, il viaggio di Linea Verde Life, alla ricerca delle nuove tendenze di sviluppo delle nostre città. Questa settimana Marcello Masi e Chiara Giallonardo con la partecipazione di Federica De Denaro andranno alla scoperta di Napoli, dove si sta lavorando a progetti di riqualificazione ambientale di grande respiro. Vedremo l’applicazione di idee ed innovazioni che potranno migliorare la nostra vita. Si passeggerà nei polmoni verdi della città, si conoscerà da vicino il mastino napoletano e verranno raccontate alcune curiosità sul comportamento dei nostri amici a quattro zampe. Con il tutorial del programma si vedrà come creare un ambiente con piante umide e acquatiche per abbellire le nostre case. E non potrà mancare il giro del gusto, con specialità tipiche, piatti della tradizione rivisti in chiave moderna e naturalmente si chiuderà in dolcezza.