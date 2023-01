Sospesa nel vuoto sul trapezio: il ritorno di Miley Cyrus

Venerdì 13 gennaio esce il suo nuovo singolo “Flowers” che anticipa l’album di inediti “Endless Summer Vacation”

due anni da “Plastic Hearts”, il ritorno della superstar multiplatino tra le più influenti della scena pop mondiale Miley Cyrus. Venerdì 13 gennaio esce in digitale ed entra in rotazione radiofonica il nuovo singolo “Flowers” (Columbia/Sony Music), che anticipa l’ottavo album di inediti “Endless Summer Vacation”, in uscita il 10 marzo.



Il brano è stato annunciato dalla stessa Miley durante lo speciale live della NBC “Miley’s New Year’s Eve Party” e da alcuni teaser pubblicati sui suoi social .



Nel nuovo album le canzoni “riflettono la forza che ha trovato concentrandosi sul suo benessere fisico e mentale”. come afferma il comunicato stampa. Registrato a Los Angeles e prodotto con Kid Harpoon, Greg Kurstin, Mike Will Made It e Tyler Johnson, l’artista descrive il disco come la sua personale lettera d’amore alla città californiana.