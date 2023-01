Rai Isoradio, domani torna Il Sorpasso di Monica Setta. Interverrà il sottosegretario Isabella Rauti

Lunedì ritorna su Rai Isoradio, come di consueto, Il Sorpasso di Monica Setta. Interessante programma sull’attualità più vicina al cittadino. Dal lunedì al venerdì, per un’ora dalle ore 20, in diretta dagli studi di Saxa Rubra a Roma, Monica Setta (nella foto) commenterà i temi più salienti insieme a ospiti e colleghi giornalisti. Ecco gli ospiti della puntata di domani, che faranno parte del simposio radiofonico: interverranno la vicepresidente della Camera, Anna Ascani, il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti e il direttore di Affari Italiani, Angelo Maria Perrino.