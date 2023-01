Damiano dei Maneskin si rade a zero. Disperazione social sul cambio di look

Un fan: “Con mia mamma siamo in lutto”. Reazioni e anche commenti allarmati da parte dei suoi 5 milioni e 200mila follower. Nell’immagine il chitarrista, Thomas Raggi, ha un rasoio elettrico in mano, tra stupore e sorrisi della band

Prima o poi doveva succedere, abituati a (non) stupirsi più ormai, dei continui cambi di look della band romana diventata fenomeno internazionale: una ciocca di capelli che cade, lascia a terra – forse solo per una parentesi – anche gli anni Settanta, i capelli lunghi che assieme ai colori sgargianti dei costumi sul palco stile Bowie di Ziggy Stardust, hanno contraddistinto l’immagine “vintage” impressa sin dagli inizi dalla band dei ventenni. Ed i fan, non ci stanno: anche se la foto ha il sapore di una sfida – lanciata dall’alto dei suoi 5 milioni e 200mila follower – il “bello” dei Maneskin, Damiano – che nel post su Instagram mostra la lingua, come faceva Iggy Pop – ancora: nei seventies – muovendosi come una lucertola sui palchi di tutto il mondo, gioca (come i suoi compagni di strada che ammiccano con stupore) con la sua immagine, con la stessa leggerezza intensa con la quale si muove durante gli show della band.

Una foto di scena, ben curata nelle luci, perfetta e patinata, che sembra spuntata più da un tavolo di creativi dell’industria discografica che dallo smartphone del frontman: in promozione, c’è il nuovo singolo “Gossip”, in uscita il prossimo 13 gennaio, e le “novità”, accrescono l’ansia dell’attesa di chi ama la musica, le melodie, lo stile, della band passata dalle strade della Capitale – microfono e cappello in mano – ai palchi di tutto il mondo.

“Con Mamma siamo in lutto”: le reazioni al cambio di look

“I rumors dicono che Damiano si sia rasato completamente la testa”, recita la didascalia della foto. Ed i fan, si disperano. “va bene lo stesso ma mi viene comunque da piangere..”, scrive un follower, “Sono parrucchiera: sono morta dentro”, così Valentina, “sto piangendo”, scrive un’altra e poi: “Io e mia madre siamo in lutto” .