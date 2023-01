Cinema, tra sequel e cinefumettoni scopri i blockbuster del 2023

Sono tanti i nuovi capitoli di saghe affermate, da “Mission Impossible” a “John Wick” e “Fast & Furious”. Ma c’è attesa anche per “Barbie” e “Super Mario Bros”

Per il cinema il 2023 sarà l’anno della prova del nove. Dopo la profonda crisi dovuta al Covid e alle chiusure e la lenta ripresa che ha portato comunque le sale a buoni livelli sul finire del 2022, sarà il momento di verificare in che stato di salute versa la settima arte. Sono molti i film di grande richiamo in arrivo e tra i blockbuster attesi ancora una volta a prevalere sono i sequel. Avremo così i nuovi episodi di “Mission Impossible“, “Creed“, “Indiana Jones“, “Fast & Furious“, “Dune” e “John Wick“. Ma ci saranno anche novità come le attese trasposizioni cinematografiche di “Barbie“, “Super Mario” e “La sirenetta” in live action.

Per il cinema la salvezza potrebbe dunque arrivare dall’usato sicuro. D’altronde anche a dicembre il film che ha trainato gli ottimi risultati in sala è stato “Avatar 2: la via dell’acqua”, un sequel in una saga che ne ha già in programma altri due. D’altro canto molti di questi titoli sono i nuovi episodi di saghe che in passato hanno conquistato le platee di tutto il mondo. A partire da “Mission Impossibile – Dead Reckoning – Parte uno“. Il film che vede Tom Cruise tornare nei panni di Ethan Hunt per la settima volta ha avuto un cammino produttivo travagliato, con le riprese che sono state fortemente condizionate dal Covid, con continui stop. Ora arriva finalmente nelle sale il 13 luglio, mentre la seconda parte, che vedrà per l’ultima volta Cruise nella parte, arriverà a giugno 2024.

A marzo sarà invece la volta di tre sequel di genere molto diverso. Per chi ama le emozioni forti che lo sport sa dare, il 2 marzo esce “Creed III“, nuovo capito della saga spin-off di Rocky e che per la prima volta non avrà Sylvester Stallone tra i suoi protagonisti. Sesto capitolo invece per “Scream“, la saga inventata da Wes Craven negli anni 90 e che ha creato un personaggio iconico dell’immaginario horror come Ghostface. In questo nuovo episodio escono di scena protagonisti storici come Neve Campbell e David Arquette ma torna Courtney Cox e c’è anche Jenna Ortega, reduce dal successo di “Mercoledì Addams” di Tim Burton. L’appuntamento è per il 9 marzo. Per l’action adrenalinico il 23 marzo è invece in arrivo il quarto capitolo di “John Wick“, la saga con Keanu Reeves. Anche questo film è stato pesantemente condizionato dalla pandemia e arriva nelle sale quasi due anni dopo il previsto.

Il 18 maggio si va a tutto gas con “Fast X“, ovvero il decimo capitolo della saga di “Fast & Furious”, con Vin Diesel a capitanare un cast di stelle che vede tra gli altri Jason Momoa, Michelle Rodriguez, John Cena, Cardi B, Brie Larson e Charlize Theron. Il 30 giugno torna invece un personaggio che ha attraversato quarant’anni di cinema hollywoodiano. In “Indiana Jones e la ruota del destino” Harrison Ford torna a vestire i panni dell’amatissimo archeologo per la quinta volta, la prima in cui Steve Spielberg non ci ha messo lo zampino. Il 3 novembre invece Timothée Chalemet riprende il ruolo di Paul Atreides per “Dune – Parte II“, il kolossal fantascientifico in cui Denis Villeneuve ha trasposto i libri di Frank Herbert. Il 3 febbraio invece tornano i personaggi creati da Goscinny e Uderzo in “Asterix & Obelix – Il regno di mezzo“, che vede nel cast anche Zlatan Ibrahimovic.

Ma non ci sono solo sequel in programma tra i film destinati al grandissimo pubblico. Ci saranno anche un po’ di prime volte per personaggi pur amatissimi che però provengono da altri mondi, come quello di del fumetto e dei giocattoli. Il 6 aprile esce “Super Mario Bros, il film”, che porta sul grande schermo una vera e propria leggenda dei videogames. Il 16 giugno invece è il turno di un supereroe, in un anno che, stranamente, di questa categoria sembra abbastanza povero. In “The Flash” Ezra Miller riprendere il ruolo che ha già rivestito in “The Justice League”. Prima trasposizione dai tavoli dei giochi di ruolo al grande schermo per “Dungeons & Dragons”, che esce il 31 marzo. Il 23 maggio invece è la volta de “La sirenetta”, già ampiamente accompagnato dalle polemiche per la scelta di fare interpretare il personaggio principale a un’attrice di colore. E sempre a livello di prime volte c’è grande attesa e curiosità per vedere come verrà dato corpo alla bambola più famosa del mondo, “Barbie”, che sarà interpretata da Margot Robbie nella pellicola in uscita il 20 luglio.