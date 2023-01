Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in Argentina tra i parenti

In viaggio con Veronica Cozzani, Gustavo e anche i cagnolini della coppia

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno iniziato l’anno in Argentina. La coppia che si sposerà dopo l’estate ha raggiunto Veronica Cozzani e Gustavo Moser dai parenti. Insieme con loro ci sono i due cagnolini e alcuni amici per un viaggio all’insegna della riscoperta delle tradizioni del Paese d’origine, della famiglia e del relax. Dimorano in una villa con piscina e non perdono occasione per postare costumi intriganti.

Cecilia Rodriguez è felice come una bimba nella sua Argentina. Insieme a Ignazio Moser, con cui fa coppia da cinque anni, va alla riscoperta dei luoghi del cuore, scatta foto e si lascia circondare dall’affetto di zia e parenti. Chissà se il viaggio è anche l’occasione per annunciare le tanto attese nozze che secondo i pronostici avverranno o prima o dopo l’estate. Infatti, Belen, che farà da testimone alla coppia, aveva chiesto di evitare i mesi caldi, il papà di Moser di schivare il momento della vendemmia e Chechu non avrebbe programmato in inverno.

I bikini in Argentina

Cecilia Rodriguez nella piscina a Pilar, città a nord-ovest di Buenos Aires, posa con due pezzi minimal e sensuali. Strizzata in costumini della sua linea di bikini scatta foto e video mostrando il suo fisico mozzafiato. Anche Ignazio Moser si diverte a mettere in bella vista la tartaruga e il corpo tonico e allenato. I cagnolini Aspirina e Ercole, i due jack russell della coppia, si rilassano nuotando nella vasca immersa nel giardino sotto il sole argentino.