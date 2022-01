Selena Gomez e Cara Delevingne: unite dallo stesso (spinoso) tatuaggio

Quando si parla di Selena Gomez, c’è sempre un’alone di mistero che ruota intorno alla vita privata della popstar. Dopo la questione di una probabile relazione con l’attore Chris Evans – c’è chi sostiene un possibile matrimonio il prossimo 14 febbraio, proprio nella gioranta di San Valentino -, ecco che i fan si concentrano sul nuovo tatuaggio che la cantante si è fatta disegnare sulla schiena. Dopo le infinite ipotesi e speculazioni sul suo nuovo tattoo, il diciottesimo per l’esattezza – c’era chi scommetteva fosse mini mini – ecco che il negozio di tatuaggi newyorkese Bang Bang Tattoo, condivide la foto del tatuaggio in questione. Altro che mini mini: Selena Gomez ha optatoper una grande rosa in stile acquerello, con sfumature che gocciolano lungo la spina dorsale, e posta appena sotto ai numeri romani LXXVI (76). A disegnarla è stato l’artista Keith Scott McCurdy, che tra i suoi clienti vanta anche Rihanna e Katy Perry.



Il significato? Forse non lo scopriremo mai, ma per i fan ben informati potrebbe essere un riferimento al prossimo album della Gomez (o a una nuova relazione “in fiore”). Ma la questione “nuovo tatuaggio di Selena Gomez” non finisce qui. Lo stesso studio di tattoo posta un video che mostra la modella Cara Delevingne con la medesima rosa, disegnata però sulla cassa toracica. Nella didascalia si parla di tatuaggi “corrispondenti”, il che potrebbe significare che Gomez e Delevingne abbiano deciso di cedere a un tatuaggio dell’amicizia.



Vouge.it