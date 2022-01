Pam & Tommy, la serie sul sex tape di Anderson

La serie con Lily James e Sebastian Stan che racconta l’amore turbolento tra la bagnina di Baywatch e il musicista dei Mötley Crüe sta per arrivare su Disney+

Il nuovo trailer di Pam & Tommy è finalmente uscito svelandoci qualcosa di più sulla trama di questa attesissima miniserie così come sulle incredibili trasformazioni affrontate dai membri del cast dello show a iniziare da Lily James e Sebastian Stan, calatisi alla perfezione nei panni (succinti) di Pamela Anderson e Tommy Lee.

E pensare che inizialmente in molti avevano storto il naso nel sapere che sarebbe stata proprio l’elegante 32enne a ricoprire il ruolo della formosissima attrice dai capelli vaporosi e le curve esplosive; poi però dopo che Lily è stata immortalata abbronzatissima, con la chioma fluente e il celebre costume rosso mentre ricreava la famosa “corsa a rallentatore” della bagnina di Baywatch ogni dubbio è svanito nel nulla, poiché Lily James non si è limitata a somigliare a Pamela Anderson, ma è diventata Pamela Anderson.



Vedere come l’attrice di Cenerentola e il Sebastian Stan di Gossip Girl siano riusciti a dare vita all’a ex bagnina di Baywatch e al batterista dei Mötley Crüe è sconvolgente, diventando un motivo più che valido per guardare questa nuova serie tv in otto episodi (in streaming dal 2 febbraio 2022 su Hulu e Disney+) dove viene raccontata la travolgente storia d’amore tra Anderson e Lee partendo dal loro matrimonio lampo, celebrato nel 1995 dopo meno di un settimana dal loro primo incontro, per poi arrivare al famigerato sex tape realizzato dalla coppia durante la luna di miele.



Durante il trailer ufficiale della serie tv Pam & Tommy, oltre a venire mostrato il legame turbolento che unisce le due celeb, compare anche l’elettricista Rand Gauthier (interpretato da Seth Rogen) intento a rubare il filmato poi venduto a un produttore porno, il quale lo diffonde in tutto il mondo dando vita a uno scandalo di proporzioni epiche che ha fatto storia e che ancora oggi, a distanza di 30 anni, fa ancora discutere.



Una storia che in pochi secondi di trailer ci ha conquistato, facendoci attendere con trepidazione il momento in cui finalmente rivedremo Pa e Tommy che promette di farci osservare dal buco della serratura non solo la storia d’amore tra l’attrice e il musicista, ma anche il modo in cui la coppia ha affrontato la diffusione delle sue acrobazie in camera da letto così come le conseguenze che i coniugi si sono ritrovati costretti ad affrontare.



Cosmopolitan.it