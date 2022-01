Moonfall: catastrofi e ironia nel nuovo trailer ufficiale del disaster movie lunare di Roland Emmerich

Arriverà nei nostri cinema Moonfall, l’ultimo atteso disaster movie di Roland Emmerich, con Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley e Donald Sutherland e intanto è arrivato un nuovo trailer.

Se vi è piaciuta la satira sgangherata di Don’t Look Up, probabilmente apprezzerete anche il (relativamente) più serio Moonfall di Roland Emmerich, regista tedesco naturalizzato americano che è diventato un vero e proprio guru dei disaster movie. Film che, in epoche davvero disastrose, ci intrattengono e distraggono dai veri problemi che siamo costretti ad affrontare.

Di Moonfall è appena uscito un nuovo trailer dove, come vedrete, accanto alle tradizionali e magniloquenti scene di missioni impossibili per prevenire catastrofi improbabili, Emmerich fa uso stavolta di abbondanti dosi di ironia. A dargli man forte c’è un bel cast, composto da Halle Berry, Patrick Wilson, il Samwell Tarly del Trono di spade John Bradley, Donald Sutherland, Charlie Plummer e Michael Peña. Da noi Moonfall uscirà al cinema il 3 febbraio: allacciate le cinture!

La trama e il trailer ufficiale di Moonfall