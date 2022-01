“L’era Glaciale: Le avventure di Buck”, arriva il sesto film della saga che compie vent’anni

A sei anni di distanza dal quinto capitolo arriva, su Disney+, la nuova avventura dei simpatici animali preistorici. Tornano Manny, Diego, Sid, Buck, Crash & Eddiee, insieme a nuovi amici, per salvare il “Mondo Perduto”

Un ambiente bellissimo ma anche pieno di insidie e pericoli quello in cui si ritrovano gli eroi del “L’Era Glaciale 6”: l’atteso sequel della saga del film d’animazione che racconta le avventure di buffi animali preistorici, a sei anni di distanza dal quinto capitolo ( senza considerare i vari cortometraggi spinoff) e disponibile, dal 28 gennaio, su Disney+.

Ne “L’ Era Glaciale: Le avventure di Buck” proseguono infatti le prodezze dei divertenti mammiferi già protagonisti dei film precedenti. Questa volta, gli spericolati opossum Crash e Eddie provano a cercare la propria indipendenza dalla sorella più grande, Ellie, infilandosi in milleguai e finendo in una caverna sotterranea. Protagonista della storia, il prode Buck: l’avventuroso furetto senza un occhio, sempre a caccia di dinosauri, già presente ne “L’era glaciale 3: L’alba dei dinosauri”.

Buck (abbreviazione di Buckminster) indossa una foglia come benda improvvisata sull’occhio, sembra un po’ svitato e viene definito “eremita squilibrato” dal burbero mammut Manny, ma è coraggioso e impavido e, in questa avventura, guida una missione preistorica per salvare il “Mondo Perduto” dal dominio dei dinosauri, in una miscela di suspance e divertimento, azione e risate, per il sesto capitolo della saga che, in questo 2022, festeggia ben vent’anni di successi di pubblico.

Il cast di doppiatori della versione originale include: l’attore comico britannico Simon Pegg di nuovo nel ruolo di Buck ( già suo ne “L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri”); gli attori statunitensi Seann William Scott & Josh Peck per interpretare i fratelli opossum Crash & Eddie; il colombiano John Leguizamo, sempre confermato nei panni del bradipoSid; la cantante Queen Latifah che torna come l’adorabile mammuth Ellie, e l’attore statunitense Denis Leary con Diego, la tigre dai denti a sciabola la cui compagna, Shira, è interpretata da Jennifer Lopez.

Le musiche originali del film sono del compositore esordiente Batu Sener, collaboratore di lunga data del compositore britannico John Powell, autore del brano “Buck’s Theme” scritto per “L’era glaciale 3: L’alba dei dinosauri” e presente anche in questo nuovo lungometraggio.