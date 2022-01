La coppia Henry Cavill e Ben Affleck abbandona Superman e Batman per sempre?

A dispetto dei desideri dei due attori, il DC Universe potrebbe proseguire senza di loro al cinema. Ecco le ipotesi più accreditate per questa teoria…

George Clooney si vergogna del suo Uomo Pipistrello e non vorrebbe che la moglie Amal veda mai la sua interpretazione, intanto Robert Pattinson si gode l’adrenalina per l’attesa verso Batman. Henry Cavill, invece, non ha minimamente intenzione di appendere il mantello al chiodo, come ha confessato anche a Vanity Fair. I sentimenti verso i supereroi DC Universe da parte dei loro interpreti restano contrastanti ma intanto i fan incrociano le dita perché non sempre amano i cambiamenti, né tantomeno i passaggi di testimone.

Ultimamente, d’altronde, sembra che l’unico a mettere tutti d’accordo sia l’Uomo Ragno: Marvel spinge sul Multiverso e fa centro, come dimostra al box office Spider Man: No way home, che solo in Italia ha superato i 20 milioni.

Per contrastare l’avanzata degli Avengers, in tutte le loro forme, insomma, DC si prepara alla controffensiva. Il prossimo eroe in arrivo? The Flash con Ezra Miller che, stando alle indiscrezioni raccolte da TMZ, non contemplerebbe né Ben Affleck né Henry Cavill (se non attraverso l’uso di immagini di repertorio). La Justice League, insomma, cambia faccia. Il film segna una nuova era, insomma, e arriva in sala il 22 novembre diretto da Andres Muschietti (regista dei due nuovi It). Pare che l’Uomo D’Acciaio venga sostituito da Supergirl (interpretata da Sasha Calle) e che si tenda a dare una svolta a quanto visto finora sotto il controllo creativo di Zack Snyder.

Partiamo, allora, da quanto già ufficializzato: nel cast tornerà, dopo tre decadi dalla pellicola diretta da Tim Burton, Michael Keaton/Batman (in carne e ossa ma anche come voce narrante)… e non per un caso isolato. Il suo Uomo Pipistrello riapparirà anche in Batgirl con Leslie Grace, con grande gioia del suo interprete: lo ha confermato durante un’ospitata del podcast Variety Awards Circuit.



Che ne sarà invece di Gal Gadot/Wonder Woman? Non si sa – ma il pubblico ci crede – se tornerà per The Flash (pare sia presente anche in Shazam! Fury of the Gods). Tante indiscrezioni, insomma, e poche certezze. Henry Cavill, comunque, attualmente su Netflix con The Witcher 2, non getta la spugna e non perde la speranza. Potrebbe comunque consolarsi con un altro ruolo che sembra attenderlo da anni, il nuovo James Bond, come erede di Daniel Craig. Intanto ci starebbe bene un sottofondo di Simon and Garfunkel a sottolineare l’effetto-nostalgia che la sua presenza scatenerebbe accanto a Ben Affleck. Quest’ultimo, infatti, ha dato origine (involontariamente) al meme di Sad Affleck quando, durante un’intervista con il collega, si è limitato a guardare nel vuoto o a stare a testa bassa davanti alla telecamera. Seppure sia improbabile che la strana coppia si ricongiunga, gli appassionati sperano in un bis delle loro performance perché insieme sono come yin e yang.

A Hollywood, insomma, non ci si annoia mai, soprattutto perché questo continuo turnover di volti e ruoli spezza la monotonia e tiene alta l’attenzione del pubblico.



