Furto in casa per l’influencer Martina Maccherone

Due volte mamma, pr e influencer da 127mila follower, Martina Maccherone ha iniziato l’anno nel peggiore dei modi. Durante la notte di Capodanno, infatti, i ladri hanno approfittato dell’assenza della famiglia, in vacanza in montagna, facendo irruzione nell’appartamento milanese in cui Martina Maccherone vive con il compagno Lorenzo Bellone e le due figlie. A quanto pare non sono spariti soltanto moltissimi oggetti di valore, tra cui abiti e accessori di marca, ma anche i biberon delle due gemelline.

La 30enne ha prontamente sporto denuncia, per poi convidere in una delle sue Instagram story il video registrato dalle telecamere di sorveglianza del condominio, dov’è possibile vedere quattro donne lasciare l’edificio cariche di borse e sacchetti stracolmi. Come ha raccontato la stessa Martina Maccherone sui social, la sensazione di paura e vulnerabilità è forte, al momento. Tanto da chiedersi se la scelta di vivere in una grande città come Milano sia quella giusta per lei e per la sua famiglia.



Qualche giorno prima di Natale era stato Tommaso Zorzi a tornare a casa, sempre nel capoluogo lombardo, e a trovare tutto sottosopra dopo l’irruzione dei ladri. Dopo aver ringraziato le forze dell’ordine per l’intervento tempestivo, il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello VIP ha deciso di limitare i contenuti social.



