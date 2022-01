Doctor Strange, in prima serata su Italia 1: domenica 9 gennaio

Domenica 9 gennaio, in prima serata su Italia 1, va in onda il fantasy “Doctor Strange”, diretto da Scott Derrickson, con Benedict Cumberbatch e Rachel McAdams.



Il primatologo Davis Okoye (Johnson) è un uomo schivo. Condivide un legame indissolubile con George, un gorilla silverback straordinariamente intelligente di cui si occupa dalla nascita. Un esperimento genetico scorretto e dai risultati catastrofici trasforma la gentile scimmia in un’enorme creatura furiosa. A peggiorare le cose, ben presto si scopre che altri animali sono stati modificati nello stesso modo. Mentre questi nuovi predatori alfa devastano il Nord America, distruggendo ogni cosa che incontrano lungo il loro cammino, Okoye si allea con uno screditato ingegnere genetico per creare un antidoto, facendosi strada attraverso un campo di battaglia in continua evoluzione, non solo per impedire una catastrofe globale ma per salvare lo spaventoso primate che una volta era suo amico…



Lo sapevate che…

– Durante l’incidente che rischia di far perdere la vita di Strange è possibile ascoltare il brano Interstellar Overdrive dei Pink Floyd (uscito nel 1967).

– La scena dove il personaggio di Christine Palmer opera il corpo di Stephen mentre lui interagisce con lei in forma astrale, è un chiaro riferimento a The Oath, la miniserie a fumetti Marvel Comics pubblicata nel 2007

– Immancabile, come ogni film Marvel che si rispetti, il cameo del “sorridente” Stan Lee, leggendario creatore dei più importanti personaggi del panorama a fumetti Marvel