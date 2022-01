A Leonardo DiCaprio il tributo più grande: un albero che si chiama come lui e che minaccia di estinguersi

Leonardo DiCaprio, da sempre interessato alla salvaguardia del nostro pianeta, ha ricevuto il premio forse più bello della sua carriera, un albero della foresta del Camerun che d’ora in poi porterà il suo nome.



Leonardo DiCaprio sta registrando un picco di poolarità grazie al successo strepitoso, su Netflix, di Don’t Look Up, in cui recita insieme a Jennifer Lawrence. Non ci meraviglia, quindi, che il nostro abbia ricevuto l’ennesimo premio. Ci fa piacere tuttavia apprendere di un riconoscimento particolarissimo che secondo noi vale molto più di una serie di trofei, magari ingombranti, da tenere sul caminetto. Stiamo parlando di un albero che porta il nome dell’attore. Non si tratta di un pino qualsiasi, di una quercia o di un platano, ma di qualcosa di molto più raro e quindi prestigioso.



Uvariopsis dicaprio: un albero per Leonardo



Gli scienziati dei Giardini Botanici di Kew, che si trovano nella parte sud-est di Londra, hanno dato a un albero molto raro che cresce in Camerun, il nome di Uvariopsis dicaprio, nella speranza di sensibilizzare l’opinione pubblica sul crescente disboscamento, spesso illegale, della riserva naturale di Ebo, che copre 1.417 km² di mosaico di pianura e foresta montana. Ad alcuni questo gesto potrà sembrare ingenuo, ma avere una star hollywoodiana dalla propria parte potrebbe davvero fare la differenza. E Leonardo DiCaprio, come sappiamo, si interessa da molto tempo alle sorti del nostro pianeta. Se ben ricordate, l’attore ha prodotto diversi documentari in cui si parla della distruzione dell’ambiente per mano degli uomini e si cercano soluzioni ai vari problemi. Fra questi, L’undicesima ora e Punto di non ritorno. Chi meglio di lui, quindi, per sostenere questa nobile e sacrosanta causa?



