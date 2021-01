Trieste, inaugurato un murale che ricorda Nadia Toffa

Inaugurato ieri nel quartiere di Servola-Trieste ‘Look Up’, il murale di Gabriele Bonato che ricorda la giornalista delle ‘Iene’ Nadia Toffa e simboleggia la ‘rinascita’ dello storico e popolare rione triestino. Il murale, l’ultimo in ordine di tempo realizzato dal progetto Chromopolis–la Città del Futuro, è stato promosso dall’assessorato ai Giovani del Comune di Trieste.

Nadia Toffa è ricordata a Trieste soprattutto per l’impegno profuso per la chiusura dello stabilimento siderurgico della Ferriera di Servola. “C’è orgoglio e soddisfazione”, ha spiegato l’assessora comunale Francesca De Santis, “nel vedere realizzata in meno di un anno quest’opera d’arte partita e richiesta dai cittadini”

Nel murale la Ferriera di Servola spicca sul bacino della città con i suoi mastodontici impianti, gli altoforni e le ciminiere.