Successo per la rassegna teatrale in streaming “Palcoscenico Catania”

Oltre 250mila spettatori raggiunti con i video, 70mila visualizzazioni sui canali social dell’evento, più di sessanta artisti coinvolti e altrettanti professionisti, tecnici e maestranze. Sono i numeri che fotografano il successo della prima fase della rassegna in streaming “Palcoscenico Catania. Il teatro e i grandi autori catanesi raccontano la città”. Un ventaglio di 13 eventi teatrali in luoghi simbolo del tessuto cittadino, promosso nel periodo natalizio dal sindaco Salvo Pogliese e dall’assessore alla Cultura Barbara Mirabella, in collaborazione con la Regione siciliana e l’assessorato al Turismo retto da Manlio Messina, per trasmettere un segnale di attenzione al mondo dello spettacolo e promuovere la terra etnea nel segno della cultura e della condivisione. Promozione che, attraverso il linguaggio universale del teatro, proseguirà con la seconda fase dell’iniziativa, destinata ad aumentare ancor di più la già estesa platea di spettatori.“Abbiamo realizzato – ha detto il sindaco Salvo Pogliese – un programma ricco e importante che dimostra come nonostante l’emergenza sanitaria la città non si sia fermata, anche grazie ai suoi artisti. Lo abbiamo fatto in modalità digitale nel rispetto delle norme anticovid, per dare un segno della nostra grande attenzione e del nostro pieno sostegno al mondo della cultura e del teatro gravemente colpiti dall’emergenza sanitaria. E con orgoglio possiamo affermare che la nostra è stata una delle pochissime città italiane a farlo e che i cittadini e quanti amano la cultura e il teatro ci hanno premiato con affetto e numeri davvero eccezionali”.