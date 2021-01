Rai1, domani torna “Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)”

Dopo essersi riconfermato sette giorni fa leader del prime time, domani torna su Rai1 “Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)”, il varietà condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Appuntamento a partire dalle 20.35. Dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma in questa terza puntata sarà protagonista una coppia che si ‘metterà in gioco’ con l’obiettivo di concedersi, in vista del matrimonio, un bellissimo regalo di nozze: 300mila euro, il montepremi massimo in palio. Ma tutto dipenderà dai 20 pacchi: ognuno conterrà un premio, che può andare dalla cifra più alta (300mila euro appunto) a scendere, arrivando anche a somme molto esigue o a vincite… simboliche, come per esempio un confetto… Uno a uno, su indicazioni dei fidanzati, i pacchi saranno aperti dai testimoni, 10 ospiti vip (divisi tra Dame e Cavalieri) che saranno parte attiva del programma, interagendo non solo con i Promessi Sposi, ma anche con Carlo Conti, tra momenti di show e intrattenimento. La Coppia riuscirà a schivare i diabolici stratagemmi del ‘Dottore’ che tramite telefono cercherà di rendere le idee un po’ più confuse, magari offrendo lo scambio del Pacco che la sorte avrà offerto loro all’inizio dello show? “Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)” può contare anche sull’effetto sorpresa, dato che potrebbero arrivare all’improvviso, inaspettati, altri ospiti famosi, magari il cantante o l’attore preferito dei due protagonisti, per dedicare una canzone o un pensiero ai due fidanzati.Ospiti fissi, Nino Frassica e Ubaldo Pantani, che interpreterà in ogni puntata un personaggio diverso.