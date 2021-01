Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip: “Ecco le donne che mi hanno chiesto ritocchi nella casa del Grande Fratello Vip”

Giacomo Urtis ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip nel corso del format ‘CASA CHI‘.

Il chirurgo dei vip è stato avvicinato da molte concorrenti di questa edizione che gli hanno chiesto degli interventi non appena saranno uscite dalla casa più spiata d’Italia.

Giacomo Urtis, non era vero niente: non vuole diventare donna

“Non è vero che io voglio diventare donna come il Ken umano (che ora si chiama Jessica…).

Così io ho scherzato ‘Adesso lo faccio anch’io e cambio sesso’, volevo diventare uomo con le caratteristiche femminili.

Per me è stata una roba divertente e questo mio umorismo mi fa divertire per lanciare bombe, sai come funziona il sistema giornalistico”

Urtis fa i nomi: “Ecco le ragazze che mi hanno chiesto interventi durante il Grande Fratello Vip”

“Un continuo di richieste. Stefania Orlando me l’ha chiesto, anche Maria Teresa Ruta. Anche Dayane Mello voleva fare la lipo ma lei è pazzesca, bellissima.

La Orlando mi chiedeva cosa dovesse fare ma io le dicevo che stava benissimo. Evitavo di parlare di chirurgia perché non volevo entrare come medico ma come Giacomo”.

Giacomo Urtis: “Mio papà non ha mai accettato la mia omosessualità”

“Mio papà non ha mai accettato la mia omosessualità.

Aspetta ancora che mi sposi. Per lui è una malattia, me ne sono fatto una ragione a un certo punto”.

