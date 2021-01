Elton John, ora anche Netflix vuole raccontare la sua carriera in un doc

C’è un nuovo documentario su Elton John pronto per essere realizzato, stavolta per la piattaforma tra le più seguite di contenuti in streaming, Netflix. Al lavoro non è però il cantante, bensì il suo storico chitarrista Davey Johnstone. Il musicista sta esaminando accuratamente molto materiale risalente agli anni Settanta, filmati spesso di prima mano.

Il progetto, intitolato The Pillars of Hercules (Hercules è il soprannome che John si autoassegnò – è prsente anche sulla carta d’idendità – nel 1972), includerebbe anche dei video inediti con John Lennon, che insieme a John salì per l’ulitma volta su un palcoscenico (era il novembre 1974) prima di essere assassinato.

Johnstone, 69 anni, suona al fianco di John dal 1971, l’anno di uno dei dischi più importanti della sua carriera, Madman Across the Water, e da anni starebbe accumulando materiale – come riporta il tabloid britannico Sun – da mettere insieme per un docufilm. L’accordo con Netflix, a quanto pare, sarebbe imminente. Il chitarrista e mandolinista ha rimandato di sei anni il progetto per non farlo coincidere con il film Rocketman, l’autobiografia Me e, nel mezzo, il tour di addio alle scene Farewell Yellow Brick Road., tutti eventi che hanno riportato in auge Elton John, mai così popolare negli ultimi trent’anni.

Il documentario non è però il primo sul cantante e pianista britannico: tra i vari pubblicati nel corso degli anni sono da annoverare Elton John: Me, Myself And I del 2007 e Elton John: Uncensored del 2019.

