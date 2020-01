Soleil Sorgé conferma la rottura con Jeremias Rodriguez: ‘Ci siamo lasciati da un po’. Sono felicemente single’

Soleil Sorgè conferma la rottura con Jeremias Rodriguez. La bionda 25enne, dopo tanti gossip riguardanti la fine della relazione con il fratello 30enne di Belen Rodriguez, interviene personalmente sulla questione e nelle sue IG Stories ammette: “Ci siamo lasciati”. Poi aggiunge: “Sono felicemente single”.

“Nonostante io non ami parlare della mia vita privata né ne trovi assolutamente il senso o il bisogno, strappiamo il cerotto: io sono single, assolutamente e felicemente, io e Jeremias ci siamo lasciati da un po’. Come in ogni storia a cui si tiene, si prova fino alla fine, ma ci sono situazioni malsane, rapporti destinati a finire, e così è stato!”, spiega Soleil Sorgé.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi poi aggiunge: “Nonostante non sia stato un periodo felice, non solo per questo, più perché ho perso un’amica, ora sono davvero felice e anche lui a quanto ne so”.

Soleil Sorgé sta bene e vuole un 2020 migliore dell’anno appena trascorso. La ragazza accompagna le sue storie con due post. In uno scrive: “Senza il bisogno di denigrare e sminuire qualcuno che ha fatto parte della mia vita vi chiedo di rispettarci prima di tutto come persone ed evitare strani gossip e congetture inutili”. Nell’altro spiega di non voler chiarire maggiormente sul dolore per la perdita dell’amica di cui parla nel filmato: ritiene giusto che un fatto personale rimanga tale, senza condividerlo con altri.

(gossip.it)