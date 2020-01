Dopo la notizia della scomparsa dell’ex gieffino Luigi Mario Favoloso, la madre fa un appello a ‘Storie Italiane’, mentre Nina Moric prende le distanze dalla vicenda

Ancora nessuna notizia di Luigi Mario Favoloso. L’ex gieffino scomparso alla fine dello scorso anno a Torre Del Greco non ha fatto avere sue notizie. La mamma Loredana Fiorentino ha lanciato un appello in tv. E’ intervenuta telefonicamente a ‘Storie Italiane’ e ha chiesto a Eleonora Daniele di poter mandare un messaggio al figlio. “Vorrei solo dire a Luigi Mario se mi sta ascoltando, gli vorrei solo dire amore di mamma, qui ti abbracciamo, ti aspettiamo tutti, ti vogliamo un bene dell’anima. Scusatemi che mi viene da piangere. Torna a casa e poi fai quello che vuoi. Stai tranquillo qui con noi, non ti chiediamo niente, basta che stai bene”, ha detto con la voce spezzata dall’emozione.

Anche ‘Pomeriggio Cinque’ si è occupato del caso. Ma non è emerso nessun elemento che possa servire a ritrovare il 31enne, che vive a Milano ma che era nella sua città d’origine per le vacanze di Natale. Documenti ed effetti personali sono rimasti a casa dei genitori e questo elemento ha fatto preoccupare ancora di più sua madre, che ha sporto regolare denuncia.

Nel frattempo Nina Moric, la sua ex compagna, ha spiegato di non voler essere tirata in ballo in questa vicenda.

Tramite il suo legale ha fatto recapitare questo messaggio alla stampa: “In nome e per conto della mia cliente, signora Nina Moric, sono a comunicare formalmente ai media interessati che la stessa non ha nessuna conoscenza né coinvolgimento con la presunta asserita scomparsa del signor Luigi Mario Favoloso. Ogni collegamento con la stessa risulta inappropriato, non continente e potenzialmente lesivo della di lei immagine. Si chiede, pertanto, che la signora Moric non venga più menzionata in relazione alla presunta scomparsa del nominato Favoloso né a qualsivoglia notizia che lo riguardi”.

(gossip.it)